Antoine Dupont : la rupture des ligaments croisés confirmée pour le capitaine du XV de France, ce que l'on sait sur sa blessure

Antoine Dupont s'est blessé au genou à la 29ᵉ minute du match opposant la France à l'Irlande samedi 8 mars. Il a annoncé dimanche qu'il s'agissait d'une rupture des ligaments croisés.

"Sur le geste qui est à mon avis répréhensible, il y a les moyens d'étudier et regarder ce geste", a déploré Fabien Galthié. Avant d'insister sur la solidarité de l'équipe : "On a mal pour lui aujourd'hui. Il souffre, on souffre avec lui". L'arbitre du match, Angus Gardner, aurait assuré à Grégory Alldritt, capitaine du XV de France après la sortie de Dupont, que l'action était licite, bien que cela ait causé cette grave blessure : "Je comprends sincèrement tes inquiétudes, mais tu dois nous faire confiance, on a revu les images. Et parfois dans le rugby, aussi triste que cela puisse être, les joueurs se blessent", peut-on l'entendre dire dans une vidéo publiée par le compte X du Tournoi des VI Nations.

Dernières mises à jour

14:38 - Antoine Dupont confirme qu’il s’est bien rompu les ligaments croisés Le couperet est tombé pour le joueur Français : "Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains." En attendant, Antoine Dupont ne pourra plus jouer et assure que "le cœur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche", dans un message publié sur X. L’équipe de France n’a plus qu’à remporter le match contre l’Écosse, le 15 mas, pour sortir vainqueur du tournoi des VI Nations. Les Bleus se sont bien débrouillés même après le départ de Dupont à la 29ᵉ minutes lors du match contre l’Irlande hier. Ils ont encore toutes leurs chances.

14:27 - Cédric Heymans dénonce le comportement du joueur Irlandais Cédric Heymans, ancien joueur du Stade Toulousain et international français, s’est confié au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC, à propos de la blessure d’Antoine Dupont. "Plus je vois les images, plus je vois cet Irlandais se coucher sur le genou de Dupont." Il considère que le joueur n’a pas fait assez attention : "Ce n’est pas compliqué de coincer un genou dans un ruck, c’est pour ça qu’on a mis en place des règles pour protéger les joueurs. J’ai peut-être la conviction que l’Irlandais sait sur quoi il s’appuie."

12:14 - Les images ont bien été contrôlées L’arbitre de la rencontre, Angus Gardner, n’a pas fait appel à la vidéo pour juger si l’attitude de Beirne avait été dangereuse. Grégory Alldritt, capitaine du XV de France après la sortie de Dupont, a assuré que les images avaient en fait bien été contrôlées. Sur le compte X du Tournoi des VI Nations, on peut entendre un échange entre l’arbitre et le troisième ligne français, lors duquel Angus Gardner semble donner raison au joueur irlandais : "Je comprends sincèrement tes inquiétudes, mais tu dois nous faire confiance, on a revu les images. Et parfois dans le rugby, aussi triste que cela puisse être, les joueurs se blessent."

11:13 - Comment Antoine Dupont s’est-il blessé ? À la 28ᵉ minute du match, alors que les Bleus mènent 5-0, Antoine Dupont plaque Dan Seehan, se relève et essaie de gratter le salon. Arrive alors Tadh Beirne, le deuxième ligne, qui tente de déblayer Dupont. Mais l’avent, soutenu par son pilier Andrew Porter, 114 kg, tombe sur le genou doit du Toulousain. Des questions se posent sur le déblayage de Beirne. Était-il réglementaire ? "Je ne le vois pas utiliser les bras et j’ai le sentiment que ce n’est pas un déblayage qui permet d’enlever un gratteur, estime l’ancien arbitre international Alexandre Ruiz à nos confrères du Parisien. Or, selon le règlement de la fédération internationale,«un joueur peut déblayer le gratteur pour l’extraire de la zone de plaquage en le repoussant (y compris en saisissant le genou/la jambe), mais il ne doit pas tirer, tordre ou provoquer une torsion d’une partie du corps d’un adversaire". La Fédération française de rugby à citer Beirne et Porter devant la commission de discipline du Tournoi des Six Nations : "On veut protéger nos joueurs. La commission doit étudier ces gestes", a cinglé en conférence de presse Fabien Galthié, entraineur de l’équipe de France.