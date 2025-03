France - Ecosse : un titre et des records, la soirée mémorable des Bleus ! Le résumé du match

Ce France - Ecosse n'est pas que l'accomplissement d'un tournoi des 6 Nations mémorable pour les Bleus. Ce soir, les records sont tombés. Ramos est devenu le meilleur marqueur de points des Bleus alors Bielle-Biarrey a marqué contre toutes les équipes de ce tournoi avec huit essais soit le plus haut total d'un joueur dans cette compétition pour la première fois depuis 100 ans. Collectivement maintenant, la France a inscrit 30 essais dans ce tournoi. C'est le plus haut total depuis la création de cette compétition. Avec tous ces records et ce titre, nul doute que cette soirée restera gravée dans l'histoire du sport français.

23:00 - Lucu offre son premier ressenti

"Ça fait du bien. Il y a beaucoup de fierté et de bonheur. C'est bien de gagner ici après la Coupe du monde. À la mi-temps on s'est dit qu'il fallait enlever cette mauvaise pression et de profiter de l'instant. On a eu du mal après l'Angleterre mais on savait qu'on avait deux déplacements importants", a soufflé Maxime Lucu après ce France - Ecosse.