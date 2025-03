France - Ecosse : "Probablement le plus grand défi du rugby mondial", une finale et une immense pression

L'équipe de France de rugby reçoit l'Écosse ce samedi au Stade de France et a les mains en carte pour remporter le tournoi des 6 Nations 2025 pour la première fois depuis 2022 malgré l'absence de leur capitaine Antoine Dupont.

Le jour de gloire est peut-être arrivé pour l'équipe de France de rugby. Les joueurs de Fabien Galthié peuvent retrouver le goût d'un sacre ce samedi soir en cas de victoire face à l'Écosse devant leur public. Néanmoins, un scénario catastrophe pourrait priver la France du titre même en cas de succès. En effet, si l'Angleterre gagne avec 86 points d'écart face au Pays de Galles plus tôt dans la journée alors une victoire sans bonus priveraient les Bleus de leur premier Tournoi des 6 Nations depuis 2022. Un scénario qui semble, quand même, bien improbable. Ce qui est déjà certain, c'est que les Bleus devront s'imposer sans la présence de leur capitaine Antoine Dupont, touché aux ligaments la semaine dernière lors du magnifique succès français en Irlande (42-27).

En face, l'Écosse n'est plus en course pour le titre. Ses deux revers face à l'Écosse (18-32) et l'Angleterre (15-16) ont totalement entériné les espoirs des Écossais. Terminer par un succès de prestige face aux Français rendraient l'aventure moins amère même si la tâche s'annonce compliquée puisque le XV du Chardon n'a plus battu le XV de France depuis 2021 dans ce tournoi des 6 Nations. "Probablement le plus grand défi du rugby mondial", a lâché le sélectionneur écossais Gregor Towsend avant ce choc au Stade de France.

A quelle heure débute le match France - Ecosse ?

Le match France - Ecosse débutera à 21h ce samedi. Il se déroulera au Stade de France, à Saint Denis.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Ecosse ?

France 2 diffusera cette rencontre entre la France et l'Ecosse. L'arbitre anglais Matthew Carley officiera pour ce dernier match du tournoi des 6 Nations 2025.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Ecosse ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Ecosse. France.TV et MyCanal proposeront une diffusion en streaming.

Quelles compostions pour France - Ecosse ?

Fabien Galthié doit donc faire sans Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus s'est gravement blessé la semaine passé et laissera donc sa place à Maxime Lucu. Gaël Fickou est aussi de retour au centre. Le XV de départ des Bleus : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Lucu ; 7. Boudehent, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros ; 5. Guillard, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Gros.

En face, Gregor Towsend a réservé une petite surprise avec la première titularisation de Gregor Brown dans ce Tournoi des 6 Nations. À noter également l'absence de Jack Dempsey blessé. Le XV de départ de l'Ecosse : 15. Kinghorn, 14. Graham, 13. Jones, 12. Jordan, 11. Van der Merwe, 10. Russell (cocap.), 9. White, 7. Darge (cocap.), 8. M. Fagerson, 6. Ritchie, 5. Gilchrist, 4. Brown, 3. Z. Fagerson, 2. Cherry, 1. Schoeman.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Ecosse ?

Betclic : France 1,07 / Nul 40 / Ecosse 9

Unibet : France 1,08 / Nul 45 / Ecosse 8,50

Winamax : France 1,08 / Nul 40 / Ecosse 8,50