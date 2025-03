Italie - Irlande : le XV du Trèfle s'impose et met la pression sur la France... le résumé

17:18 - L’Irlande s’impose en Italie et met la pression sur la France et l’Angleterre (17-22)

Contrainte de gagner pour espérer conserver un maigre espoir de victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations, l’Irlande a fait le travail face à l’Italie en s'imposant avec le bonus offensif (17-22). Avec cette victoire, la bande à Gibson-Park prend la tête du classement avec 19 points. Elle peut encore être dépassée par l'Angleterre, qui se rend au pays de Galles, et par la France, qui a les cartes en main. Les Bleus reçoivent l'Écosse, ce soir, et gagneront le Tournoi en cas de simple succès.

Mené rapidement à la suite d'un essai d'Ioane (12e), sur un superbe travail du duo Menoncello - Garbisi, le XV du Trèfle a su réagir en fin de première période pour prendre l'avantage juste avant la pause (10-12). Keenan (24e), bien servi par Crowley, et Sheehan (40e), à la conclusion d'un ballon porté, ont sonné la révolte. En seconde période, le dernier nommé s’est offert deux essais en plus. L’un a été inscrit sur un nouveau maul porté (47e) et l’autre a été marqué à la suite d’une belle diagonale de Gibson-Park vers Hansen (58e). Mise en difficulté par de nombreuses blessures et l’expulsion bunker de Vintcent, l’Italie a entretenu le suspense grâce à une réalisation de Varney (64e), sur un exploit de Capuozzo. En vain, pour une sélection italienne qui aura déçu dans ce Tournoi des 6 Nations avec un succès pour quatre revers (5e, 5 points). Elle pourrait même finir à la dernière place en cas de succès des Gallois.