Italie - Irlande : humilié par la France, le XV du Trèfle veut réagir… Compos, Chaîne

Dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, l'Irlande, en ballotage très défavorable pour la victoire finale, se déplace, ce samedi 15 mars, en Italie.

Sonnée à Dublin, samedi dernier, après le succès fracassant de la France (27-42), l'Irlande se doit une revanche à l'heure d'aller en Italie. Pour gagner le Tournoi des 6 Nations, les équipiers de Gibson-Park doivent espérer un miracle : il faut s'imposer face à l'Italie et espérer des défaites conjuguées de l'Angleterre et de la France, face au pays de Galles et à l'Écosse.

Face à la presse, l'entraîneur Andrew Goodman a en effet déclaré sa flamme pour la sélection écossaise. "Notre destin était entre nos mains, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Désormais, la chose la plus importante, c'est de rebondir. On veut aller là-bas pour faire la meilleure performance possible. En début de semaine, les joueurs étaient déçus mais encore plus excités à l'idée de donner une réponse en Italie. Il faut remonter en scelle et repartir... Sinon, allez l'Écosse (rires) ! Tout est possible. On doit évidemment se concentrer sur notre performance puisqu'on a la volonté de faire un grand match (en Italie). Mais on espère que Finn Russell saura utiliser sa magie en France !"

La semaine irlandaise a également été marquée par la prise de parole d'Andrew Porter. Le pilier gauche a blessé, en compagnie de Beirne, Antoine Dupont lors d'un déblayage. "Galthié peut dire ce qu'il veut, dit le second nommé. Non, je n'ai pas été déçu, je savais ce que j'avais fait. Je n'ai pas cherché à blesser qui que ce soit, je ne suis pas ce genre de joueur. S'il veut penser cela, c'est à lui de décider. J'ai même envoyé un message à Antoine sur Instagram pour savoir comment il allait. Évidemment, vous ne voulez jamais voir quelqu'un quitter le terrain comme ça. Il a le droit d'avoir son opinion, mais je sais que je n'ai rien fait de mal. Je dors bien la nuit."

L'Italie, aussi, doit se racheter. Excellente l'an passé avec des résultats historiques (deux victoires, et un match), la Nazionale n'a pas été en mesure de confirmer lors de cette édition du Tournoi des 6 Nations. Pour l'heure, la bande à Quesada n'a gagné qu'une fois, lors de la réception du pays de Galles, pour trois revers. Ce Italie - Irlande a donc également un bel enjeu pour les Transalpins.

Dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, Rome accueille une affiche entre l’Italie et l’Irlande. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 15h15.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Italie - Irlande. Cette affiche sera diffusée par France Télévisions. Vous devrez donc vous brancher sur France 2.

Pour suivre Italie - Irlande en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Vous devez vous inscrire gratuitement au service france.tv. Par la suite, vous aurez le loisir de pouvoir accéder à France 2.

Le XV de départ probable de l'Italie : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex, 12. Menoncello, 11. Ioane ; 10. Garbisi, 9. Page-Relo ; 7. Zuliani, 8. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. Lamb ; 3. Ferrari, 2. Lucchesi, 1. Fischetti.

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Henshaw, 11. Lowe ; 10. Crowley, 9. Gibson-Park ; 7. Van der Flier, 8. Doris (cap.), 6. Conan ; 5. Beirne, 4. Ryan ; 3. Bealham, 2. Sheehan, 1. Porter.