pays de Galles - Angleterre : " C'est une finale de Coupe du monde pour les Gallois ", le XV du Poireau face à son rival

A l'occasion de la 5e et dernière journée de Six Nations, le pays de Galles accueille son rival historique anglais pour mettre fin à sa quête du titre.

Le Tournoi pour les Anglais ? On ne peut pas se le permettre. C'est un match que vous rêvez de jouer quand vous êtes enfant. Ce sera une rencontre spéciale, et pour laquelle nous serons vraiment prêts", annonce Daffyd Jenkins. En effet, les Anglais peuvent encore croire au titre dans ce Tournoi 2025, il faudra pour cela compter sur un faux pas du XV de France face à l’Ecosse et une victoire au Principality Stadium dans le même temps. Les Gallois n’attendent qu’à prendre un malin plaisir à gâcher la fête à son rival historique, ce qui serait vu comme un véritable lot de consolation en clôture d’un Tournoi complètement manqué : « Si je reviens dans mon club avec une victoire, je serai encore plus heureux car je pourrai chambrer les gars de l’équipe ».

En pleine confiance avec trois victoires consécutives l’Angleterre compte bien mettre un peu plus la tête des Gallois sous l’eau. Et quoi de mieux qu’un match qui sent la poudre et riche en histoire (142 rencontres, 69 victoires pour les Anglais contre 61 pour le pays de Galles) pour éteindre la dernière motivation du XV du Poireau dans le Tournoi. Une motivation que met en exergue l’Anglais Jamie George, non sans un soupçon de chambrage : « Ce sera leur finale de Coupe du monde. Ils vont être très motivés, il n’y a pas plus grand qu’un match face à l’Angleterre ». Les Anglais ont la possibilité de signer une quatrième victoire consécutive face aux Gallois dans le Tournoi, depuis la défaite au Principality Stadium en 2021 (40-24).

Sur quelle chaîne suivre pays de Galles - Angleterre ?

Pays de Galles - Angleterre est à suivre sur France 2, depuis le Principality Stadium de Cardiff.

A quelle heure débute pays de Galles - Angleterre ?

Le coup d’envoi de Pays de Galles - Angleterre sera donné à 17h45. L’arbitre de la rencontre sera monsieur Berry (Australie).

Quelles sont les compositions pour pays de Galles - Angleterre ?

Pays de Galles. 15. Murray ; 14. Mee, 13. Llewellyn, 12. Thomas, 11. Roberts ; 10. Anscombe, 9. Williams ; 7. Morgan (cap), 8. Faletau, 6. Aaron Wainwright ; 5. Jenkins, 4. Rowlands ; 3. John, 2. Dee, 1. Smith.

Angleterre. 15. M. Smith ; 14. Roebuck, 13. Freeman, 12. Dingwall, 11. Daly ; 10. F. Smith, 9. Mitchell ; 7. B. Curry, 8. Earl, 6. T. Curry ; 5. Chessum, 4. Itoje (cap.) ; 3. Stuart, 2. Cowan-Dickie, 1. Genge.