Top 14. Bordeaux-Bègles - Toulouse : Ugo Mola a concocté des surprises

En clôture de la 19e journée de championnat, Bordeaux-Bègles accueille à Chaban-Delmas, ce dimanche 23 mars, le Stade Toulousain. C'est une revanche de la dernière finale du Top 14.

Après deux semaines de trêve, le Top 14 a décidé d’offrir ce qu’il a de meilleur en offrant une affiche de rêve entre Bordeaux-Bègles et Toulouse. C’est simplement un match entre le leader du championnat Toulouse et son dauphin l’UBB. Ce fut également l’affiche de la dernière finale du Top 14, largement remportée par la bande à Antoine Dupont (59-3). Pour boucler la boucle, à l’aller, les Girondins avaient pris un semblant de revanche en faisant tomber les Rouge et Noir à Ernest-Wallon (12-16). "Le match aller remonte, a dédramatisé Mathis Castro-Ferreira. Depuis, on est passé à autre chose. On s'est reconstruit. On est passé à autre chose sur les doublons où on était sur un groupe assez jeune quand même. On passe à un nouveau cap."

Ce choc au sommet sent forcément la poudre, même si Ugo Mola a fait un choix qui a de quoi décevoir et surprendre les amoureux du rugby. L’entraîneur de Toulouse, face à un calendrier démentiel, a décidé de mettre au repos tous ses internationaux et notamment les Français qui ont triomphé lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Ainsi, Romain Ntamack, Cyril Baille, Julien Marchand, Peato Mauvaka ou encore Emmanuel Meafou sont partis en vacances. Antoine Dupont, victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou, a rejoint l'infirmerie. Une nouvelle fois, Toulouse va faire confiance à sa jeunesse. "Ils sont venus gagner chez nous. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on va leur rendre la pareille, mais on veut forcément exister. On sait que ça sera compliqué. Ils ont des joueurs extraordinaires. Sincèrement, on n'a pas de devoir de résultat, on a un devoir de comportement et d'état d'esprit avec ce groupe. Il faudra être connecté et joué. Il faut tenter notre chance à fond pour voir ce qu'il se passera.

De l’autre côté, Bordeaux-Bègles, qui a tout de même souffert lors de la période des doublons, se retrouve sous la pression de Toulon, vainqueur de Perpignan samedi. Un succès qui a fait reculer les Girondins à la dernière place du podium. On le rappelle, les écuries du Top 14 luttent pour les deux premiers strapontins avec l’objectif de rejoindre directement les demi-finales du championnat. Des places importantes pour s’éviter la fatigue d’un barrage. À l'inverse d'Ugo Mola, Yannick Bru a décidé de faire jouer ses internationaux à l'instar de Maxime Lucu, Matthieu Jalibert ou encore Damian Penaud. "C'est le début d'une nouvelle saison, s'est justifié le manager de l'UBB. On a un enchaînement de cinq matchs qui est terrible. Le groupe a bien rechargé les batteries. On est focalisé sur les grosses performances que l'on doit délivrer pour atteindre nos objectifs. On démarre une ascension qui ne pardonnera aucune erreur dans cette bagarre avec Toulouse et Toulon. On doit prendre nos responsabilités."

Dans le cadre cette 19e journée de championnat, le Top 14 offre un choc cinq étoiles : Bordeaux-Bègles Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05. M.Cayre sera au sifflet.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Bordeaux-Bègles - Toulouse. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Bordeaux-Bègles - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ des Girondins pour ce Bordeaux-Bègles - Toulouse : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Van Rensburg, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Bochaton, 8. Samu, 6. Gazzotti ; 5. Cazeaux, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Le XV de départ des Haut-Garonnais pour ce Bordeaux-Bègles - Toulouse : 15. Remue ; 14. Épée, 13. Vignères, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Saito ; 7. Banos, 8. T. Ntamack, 6. Willis (cap.) ; 5. Vergé, 4. Elias ; 3. Merkler, 2. Cramont, 1. Ainu'u.