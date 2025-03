Toulouse - Pau : un cadre Toulousain prolonge son absence

Le Stade Toulousain accueille ce samedi la Section Paloise en ouverture de la 20ème journée du Top 14. L'occasion pour le leader de reprendre sa marche en avant en championnat avant de défier Sale en Champions Cup.

Alors que le Stade Toulousain retrouve presque l'intégralité de ses internationaux pour la réception de la Section Paloise, un absent de marque devrait manquer encore à l'appel. Romain Ntamack, bien que non blessé, devrait être ménagé par le staff d'Ugo Mola. L'international tricolore a bénéficié d'une semaine aménagée. L'ouvreur n'a donc pas pris part aux séances collectives et ne figurera probablement pas sur la feuille de match, sauf imprévu de dernière minute.

Après avoir laissé ses cadres au repos lors du déplacement à Bordeaux-Bègles, Toulouse peut cette fois s'appuyer sur la majorité de ses internationaux. Thomas Ramos, Julien Marchand ou encore Anthony Jelonch ont repris le chemin de l'entraînement dès le début de la semaine. Tous les trois devront être alignés d'entrée même si l'entraîneur des lignes arrières du Stade, Clément Pointrenaud refuse de parler des statuts ""Il ne faut pas que les joueurs qui rentrent se sentent forcément installés, et je pense qu'ils ne se sentent pas installés vu les performances de certains pendant leur absence". La belle performance à Bordeaux face à l'UBB a montré que l'équipe doublon Toulousaine est capable de rivaliser avec les meilleurs clubs "il y a des joueurs qui ont marqué des points pendant cette période de doublons, il y a des jeunes joueurs qui s'affirment de plus en plus" ajoute Pointrenaud.

Simmonds en chef de file pâlois

Coté absents, Antoine Dupont, en longue convalescence après sa rupture des ligaments croisés, et Peato Mauvaka, suspendu, manqueront également à l'appel. Pierre-Louis Barassi, remis de sa commotion, est quant à lui à la disposition du staff. C'est surtout du côté de la Section Paloise que l'effectif semble décimé. Toujours en quête d'une place dans le Top 6, Pau devra composer avec une infirmerie bien garnie. Douze joueurs manquent à l'appel, dont Émilien Gailleton (ligament croisé postérieur) et Jack Maddocks. La liste des absents s'allonge avec des cadres comme Zegueur, Rey, Templier, Laporte et Franklin. Les Pâlois pourront heureusement compter sur le demi d'ouverture Anglais Joe Simmonds, meilleur marqueur du Top 14 et auteur d'un drop décisif face à Montpellier lors de la dernière journée.

Malgré trois victoires consécutives en championnat, Pau arrive à Ernest-Wallon sans grandes illusions. Le souvenir de l'humiliation subie lors de la saison 2018-2019 (83-6) hante encore les esprits. Un scénario cauchemardesque que les hommes de Sébastien Piqueronies tenteront d'éviter. Pour Toulouse, ce match représente l'opportunité parfaite de conforter sa place de leader du Top 14. Avec la Champions Cup en ligne de mire, les Rouge et Noir chercheront à retrouver du rythme et à éviter tout faux pas. Face à une Section Paloise diminuée, l'écart de niveau semble évident, mais les surprises ne sont jamais à exclure. Reste à savoir si Pau parviendra à déjouer les pronostics ou si Toulouse imposera une nouvelle démonstration de force.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Stade Toulousain et la Section Pâloise aura lieu à 14h30 ce samedi au Stade Ernest-Wallon

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - Pau ?

Cette rencontre de la 20ème journée du Top 14 sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal Plus Sport.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Compositions probables :

Stade Toulousain: 15. T. Ramos – 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Kinghorn – 10. Mallía, 9. Graou – 8. Roumat, 7. Jelonch, 6. Castro-Ferreira – 5. Vergé, 4. Flament – 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Section Paloise: 15. Attissogbe – 14. Luc, 13. Manu, 12. Decron, 11. Grandidier-Nkanang – 10. Simmonds, 9. Daubagna – 8. Gorgadze, 7. Credoz, 6. Whitelock (c) – 5. Tagitagivalu, 4. Jolmes – 3. Williams, 2. Ruffenach, 1. Bibi-Biziwu.

Les différentes côtes :

Une victoire de la Section Paloise face à Toulouse constituerait une véritable surprise avec une côte à 12

Betclic : Stade Toulousain 1,01 / Nul 40,00 / Pau 12,00

Unibet: Stade Toulousain 1,01 / Nul 35,00 / Pau 10,50

Winamax : Stade Toulousain 1,01 / Nul 35,00 / Pau 11,00

Parions Sport: Stade Toulousain 1,01 / Nul 40,00 / Pau 12,00