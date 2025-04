Coupe d'Europe de rugby : l'UBB face à Toulouse, le programme des demi-finales

Deux clubs français sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, le programme complet.

Le dernier carré de la Coupe d'Europe de rugby est connu. Après sa démonstration face au Munster, l'UBB s'est qualifié pour la demi-finale et s'offrira un nouveau choc, face au Stade Toulousain. On aura donc un nouveau club français qualifié pour la finale de la Champions Cup en rugby. Les Toulousains ont réussi à arracher la victoire à la dernière seconde face à un très bon Toulon et Jaminet grâce à la pénalité de Thomas Ramos. "Je suis content parce que ça m'aurait fait chier qu'on perde ce match à cause de moi. Là, il va me falloir quelques minutes avant que je redescende." a lancé l'international français quelques secondes après la victoire au micro de France TV. La seconde demi-finale sera également un énorme choc entre le Leinster qui a infligé une correction à Glasgow, et Northampton, vainqueur de Castres, 51-16.

Le programme

Samedi 3 mai à 18h30 : Leinster - Northampton

Dimanche 4 mai à 16h : Bordeaux-Bègles - Toulouse