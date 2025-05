Coupe d'Europe de rugby : la date de la finale entre Bordeaux et Northampton

La finale de la Coupe d'Europe verra une opposition inédite entre les Bordelais et les Anglais de Northampton.

Après deux demi-finales assez folles, la finale de la Coupe d'Europe opposera Bordeaux Bègles, tombeur du Stade Toulousain et les Anglais de Northampton, surprenants tombeurs de la province irlandaise du Leinster. La finale, totalement inédite, se déroulera le 23 mai prochain du côté de Cardiff.

Un match qui s'annonce très ouvert et compliqué comme l'a expliqué Matthieu Jalibert, le demi d'ouverture de l'UBB et du XV de France, après la qualification. "On a regardé leur demi-finale (contre le Leinster) tous ensemble hier (samedi). Ils ont eux aussi créé un petit exploit. C'est une équipe qui est très joueuse, qui, je trouve, nous ressemble un peu, avec un paquet d'avant assez mobile et des trois-quarts qui se trouvent plutôt bien, avec un système de jeu plutôt bien huilé. Ça sera intéressant de voir cette opposition. Nous, on les avait joués il y a deux ou trois ans chez eux. Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs et un nouveau projet, j'ai l'impression. On va bien les analyser. On a trois semaines pour voir leurs forces et leurs faiblesses. Comme on l'a fait aujourd'hui, faire un plan le plus précis possible qu'on essaiera de respecter sur 80 minutes."