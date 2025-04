Coupe d'Europe de rugby : le programme des quarts de finale

Les quarts de finale de la Champions Cup se déroulent ce week-end avec plusieurs clubs français engagés, le programme.

Bilan plutôt positif pour les clubs français en Coupe d'Europe avec quatre représentants en quarts de finale et une place assurée en demi-finale. Dans une rencontre complétement folle, le RC Toulon s'est offert le scalp du triple champion d'Europe, les Saracens, pour s'offrir un quart de finale à domicile comme à la belle époque. Les Varois affronteront le Stade Toulousain, également renversant face aux Anglais de Sale après un début de match reporté suite à un incident de parachutiste, bloqué sur le toit.

Les deux clubs seront accompagnés par Castres qui a réussi à s'extirper du club italien de Trévise 39-37 et de l'Union Bordeaux Bègles qui s'est fait peur face à l'Ulster, mais qui rejoint également les quarts. Ils affronteront respectivement Northampton en Angleterre et le Munster à domicile. En revanche, ca casse pour Clermont et surtout La Rochelle, battue à domicile d'un petit point et qui plonge encore plus dans la crise.

Le programme