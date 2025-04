Coupe d'Europe de rugby : le programme TV des quarts de finale

Les quarts de finale de la Champions Cup se déroulent ce week-end avec plusieurs clubs français engagés, le programme.

Depuis 2021, la Coupe d'Europe est restée en France. De La Rochelle à Toulouse, les clubs français dominent outrageusement la compétition. Cette année encore, 4 clubs sont présents en quart de finale et un est sur de disputer les demi-finales avec la confrontation entre Toulon et Toulouse dimanche 13 avril. Opposé aux Anglais de Northampton, Castres aura certainement le match le plus compliqué des quatre clubs encore engagés surtout que Florent Vanverberghe, Paul Jedrasiak, Tom Staniforth, Guillaume Ducat sont tous absents et que le club doit faire donc face à une pénurie de troisième ligne.

Le programme

Vendredi 11 avril : Leinster (IRL) - Glasgow (ÉCO) à 21 heures

Samedi 12 avril : Bordeaux-Bègles - Munster (IRL) à 16 heures ;

Samedi 12 avril : Northampton (ANG) - Castres à 18h30

Dimanche 13 avril : Toulon - Toulouse à 16 heures

Sur quelle chaîne suivre les matchs ?

Tous les matches seront diffusés sur beIN Sports, détenteur des droits, mais deux rencontres seront diffusées en clair sur France 2 avec Union Bordeaux-Bègles - Munster (le 12 avril) et RC Toulon - Stade Toulousain (le 13 avril).