Toulon - Saracens : un choix surprenant dans la compo du RCT

Le RC Toulon reçoit ce samedi Saracens en 8ème de finale de la Champions Cup. Les Varois qui retrouvent la phase de finale de la prestigieuse Coupe d'Europe nourrissent des grandes ambitions dans cette compétition.

Troisième du Top 14, le RC Toulon renoue avec les joutes de la Champions Cup en accueillant les Anglais de Saracens au stade Mayol. Un luxe que les Varois se sont octroyé grâce à la première place de la Poule D acquise durant la première phase devant Glasgow, Sharks et les Harlequins. Pierre Mignoni et ses hommes auront donc l'occasion ce samedi de parfaire encore plus un parcours européen qui valide la très bonne saison des Varois. Ils seront largement favoris face à une équipe anglaise qui a donné la priorité au Premiership et qui se présentera à Toulon sans ses internationaux anglais.

Une décision qui interroge de la part de Mark McCall, l'entraîneur des Saracens qui a donc laissé Maro Itoje, Jamie George, Tom Willis, Ben Earl et Elliot Daly au repos après un Tournoi de Six Nations éprouvant "Ils vont tous rater Toulon. On n'est pas obligés de faire ça, mais c'est ce qu'on fera. On pense que ça ne serait pas sage de ne pas les reposer. Ces joueurs doivent avoir une période de repos sur l'un des trois matches qui suivent le Tournoi, alors on a décidé de donner la priorité à la Premiership. On nous force la main, dans un sens. On enverra la meilleure équipe possible à Toulon. On va tenter notre chance, on n'a rien à perdre.. " a expliqué McCall après le succès de sa troupe face à Leicester, en Championnat (29-22) le week-end dernier.

Ben White plutôt que Serin

Si ce huitième de finale ne sera pas l'affiche tant attendue, du moins pas celle qui pourrait nous rappeler la finale de 2014 entre les deux clubs, Pierre Mignoni reste prudent et s'attend à une belle atmosphère à Mayol et une grosse détermination de ses joueurs. Le coach toulonnais devrait faire souffler Baptiste Sérin, un de ses éléments clés et s'appuyer dans ce rôle de demi de mêlée sur L'Ecossais Ben White, auteur d'un tournoi de Six Nations très convaincant et d'un match solide face à Castres le week-end dernier. Cela n'exclut pas une entrée de l'ancien girondin en fin de match.

Sur les ailes, auteur d'un doublé face à Castres, Jiuta Wainiqolo devrait enchaîner aux côtés de Gabin Villière, toujours précieux dans le jeu au sol. Ils seront accompagnés à l'arrière du terrain par Mevlyn Jaminet qui pourra apporter sa touche précieuse dans le jeu long au pied et sur les pénalités à longue distance. Cela fera moins les affaires de Dréan et Domon, le premier a été laissé au repos alors que le second commencera le match sur le banc. Ailleurs, le pilier anglais Kyle Sinckler, revenu de sa blessure au bras, devra cette fois être titulaire tout comme Palo Gabrisi à l'ouverture.

Le RCT, qui est le premier club européen à avoir remporté trois coupes d'Europe consécutives (2013,2014 et 2015) aura l'occasion ce samedi de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis 10 ans. L'opposition des Saracens sera moins forte que prévue mais les Varois devront rester sérieux et conquérants pour offrir au public du stade Mayol, annoncé à guichets fermés, un beau spectacle et une qualification au bout.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le RC Toulon et les Saracens aura lieu ce samedi à 13h30 au stade Mayol à Toulon. Elle sera dirigée par le Géorgien Nika Amashukeli. Il sera assisté par Ben Whitehouse et Chris Busby à la touche. Pour l'arbitrage vidéo c'est Olly Hodges qui sera responsable.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulon - Saracens ?

Ce deuxième huitième de finale de la Champions Cup 2024/2025 sera diffusé exclusivement par Bein Sport 3.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, si vous êtes abonné vous pouvez vous connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

Le XV de départ de RC Toulon: Jaminet - Wainiqolo, Fainga'anuku, Sinzelle, Villière - (o) Garbisi, (m) White - Abadie, Isa, Ludlam - Ribbans (cap.), Halagahu - Sinckler, Baubigny, Gros.

Le XV de départ de Saracens : Goode - Elliott, Tompkins, Hartley, Hall - (o) Burke, (m) Van Zyl (cap.) - Gonzalez, Onyeama-Christie, McFarland - Tizard, Isiekwe - Riccioni, Dan, Mawi.

