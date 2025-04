Bordeaux Bègles - Ulster : l'UBB s'est fait peur mais file en quarts de finale, le résumé du match

15:35 - Le résumé du match

Bordeaux Bègles prend le meilleur sur Ulster (43-31) et rejoint les quarts de finale de la Champions Cup. L'UBB commence fort et le meilleur marqueur de la compétition Damian Penaud va frapper d'entrée avec une percée encore exceptionnelle (7'). Ce n'est que le début d'un festival bordelais. Au quart d'heure, l'UBB récidive sur un essai tout en puissance inscrit par Tameifuna. Cinq minutes après, Coleman ajoute déjà le troisième essai bordelais en 20 minutes de jeu. Cette entame finit par laisser des traces et les Irlandais vont en profiter pour se relancer totalement avant le retour aux vestiaires. O'Toole et McNabney marquent deux essais presque coup sur coup (28' et 37'). Juste avant la pause, l'UBB va se redonner un petit peu d'air grâce à la réalisation de Buros. Au retour des vestiaires, Bordeaux Bègles reprend sa marche en avant et marque un cinquième essai par l'intermédiaire de Lamothe (51'). Cinq minutes plus tard, Ulster fait encore parler sa résilience et marque pour la troisième fois de l'après-midi grâce à Timoney. Après un essai annulé pour Ward, ce dernier ne va rien lâcher et va être récompensé quelques instants plus tard (64'). Cela offre un dernier quart d'heure particulièrement tendu. Malgré tout, Van Rensburg, entré en cours de jeu, va rassurer tout le monde dans l'entame des dix dernières minutes avec un sixième essai bordelais (70') qui ne sera pas le dernier car Ward ira de son doublé en fin de rencontre (76'). L'UBB sera donc au rendez-vous des quarts de finale de la Champions Cup et ce sera face au Munster le week-end prochain.