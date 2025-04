DIRECT. Toulouse - Sale : suivez le match en live

15:50 - Toulouse a décidé de délocaliser ce choc face aux Sale Sharks

Comme souvent en phase finale de Champions Cup, Toulouse a délaissé Ernest-Wallon pour s'installer au Stadium Municipal. Face à la presse, Thomas Ramos s'est confié : "On sait que quand on va là-bas, c’est qu’il y a un gros match. Ça l’est ce week-end puisque c’est un match à élimination directe. Lorsqu’on se déplace au Stadium, on a cette envie de faire encore plus que ce qu’on est capable de faire à Ernest Wallon. Et, avec 15 000 personnes en plus, l’ambiance est encore meilleure que ce qu’on peut connaître d’ordinaire. On aime aller là-bas mais je me dis que trois fois dans l’année, c’est très bien. Comme ça, on sait ce que ça vaut d’y jouer."