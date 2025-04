Toulouse - Sale : la terrible confidence de Mola sur Dupont

En huitième de finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain, ce dimanche 6 avril, reçoit, au Stadium, les Sale Sharks. Les Rouge et Noir défendent leur couronne.

À la sortie d’un doublé historique (Top 14 et Champions Cup), Toulouse n’a pas baissé ses standards et quand bien même Antoine Dupont, la star du rugby français, n’est plus disponible en cette fin de saison. Pour rappel, le demi de mêlée a été victime d’une grave blessure à un genou (ligament croisé). Un coup dur pour son entraîneur Ugo Mola : "Je ne sais pas ce que serait devenu Aimé Jacquet sans Zinedine Zidane, je ne sais pas trop ce que je vais devenir sans Antoine Dupont. Ce n’est pas que je me compare à Aimé Jacquet mais il avait gagné avec Zinedine Zidane qui était le meilleur joueur du monde. Nous aussi, on gagnait souvent avec le meilleur joueur du monde. Peut-être qu'on perdra sans lui mais peut-être que d'autres se révéleront, notamment en termes de leadership et dans la capacité à gérer des moments clés. Après, concernant Antoine, le plus gros crève-cœur, avant que ce soit celui de l'entraîneur ou celui de l'équipe, il est pour lui. Quand il s'est blessé, j'ai avant tout pensé à lui. Parce que c'est un garçon qui est né pour gagner des trophées. C'est un contretemps malheureux pour lui avant tout."

Toujours intouchables sur la scène nationale (leader du Top 14 avec sept points d’avance sur le dauphin Bordeaux-Bègles), les Rouge et Noir ont un parcours un peu plus délicat, devant eux, en Champions Cup. Malgré un parcours parfait en phase de groupes, la bande à Mola a été devancée par Bordeaux-Bègles, qui n’a laissé échapper aucun point de bonus offensif.

Si la modeste équipe des Sharks ne devrait pas vraiment inquiéter les partenaires de Thomas Ramos, ils vont avoir un véritable parcours du combattant en se déplaçant à Toulon, s'ils s'imposent ce dimanche 6 avril, dès les quarts de finale. En demi-finale, ce pourrait être une énième revanche face à Bordeaux-Bègles. Un parcours 100% français très salé.

Dans le cadre des 8es de finale, la Champions Cup offre une affiche franco-anglaise : Toulouse - Sale Sharks. Le coup d’envoi de cette partie sera donné à 16h00.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de la Champions Cup, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Toulouse - Sale Sharks. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre Toulouse - Sale en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect. Vous allez pouvoir par la suite rejoindre beIN Sports 1.

Le XV de départ des Rouge et Noir pour ce Toulouse - Sale Sharks : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Kinghorn ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 7. Willis, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Ainu'u.

Le XV de départ des Sharks pour ce Toulouse - Sale : 15. James ; 14. Roebuck, 13. Rob Du Preez, 12. Ma'asi-White, 11. Reed ; 10. Ford, 9. Warr ; 7. B. Curry (cap.), 8. Jean-Luc Du Preez, 6. T. Curry : 5. Hill, 4. Van Rhyn ; 3. Opoku-Fordjour, 2. Cowan-Dickie, 1. McIntyre.