La Rochelle - Munster : " J'ai donné mon âme ici", l'heure de la révolte a sonné

C'est le retour de la Champions Cup avec les 8èmes de finale et notamment l'affiche entre le Stade Rochelais qui cherchera à retrouver le chemin de la victoire face au Munster.

La Rochelle traverse clairement une mauvaise passe en n'ayant plus goûter à la joie de la victoire depuis 8 matchs. La confiance des Rochelais n'est pas au beau fixe avant la réception ce samedi 5 avril du Munster en 8e de finale de la Champions Cup. Ils n'ont gagné qu'un seul match depuis le début de l'année 2025 (le 4 janvier dernier) et ils espèrent renouer avec le succès. Ils pourront compter sur le public du Stade Marcel Deflandre pour stopper l'hémorragie et ce bilan assez inquiétant de 7 défaites et un nul. La clé viendra peut-être de leur entraîneur, Ronan O'Gara, ancienne légende de Munster...

Le manager de l'équipe tricolore a en effet disputé en tant que joueur de la formation irlandaise, la bagatelle de 236 rencontres. "J'ai laissé ma trace au Munster, je vais laisser ma trace ici. J'ai adoré être au Munster, j'adore La Rochelle, maintenant, j'ai donné mon âme ici et les joueurs aussi. Ne l'oubliez pas, même si c'est une période difficile. C'est trop simple et imprécis de dire que c'est fini, je vous promets que ce n'est pas du tout fini ici. Moi le premier, je vais essayer de le montrer ce week-end" a lancé l'ex joueur irlandais devant la presse. "On est toujours forts en avril-mai. Je pense qu'on est capables de renouer avec de grandes performances" a-t-il assuré. Ça tombe bien, nous sommes au mois d'avril. Le Munster est prévenu !

Sur quelle chaîne et à quelle heure peut-on suivre la rencontre entre La Rochelle et le Munster ?

Le 8e de finale opposant La Rochelle au Munster sera à suivre samedi 5 avril à partir de 18h30 sur la chaîne beIN Sport 2 et dès 17h30 sur notre live.