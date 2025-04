Bordeaux-Bègles - Munster : le nouveau défi de Bielle-Biarrey et Penaud... horaire, infos

En quart de finale de la Champions Cup, Bordeaux-Bègles reçoit à Chaban-Delmas, en ce samedi 12 avril, la province irlandaise du Munster.

Sur sa pelouse de Chaban-Delmas, Bordeaux-Bègles part en quête d'une première étoile continentale. Auteurs d'un parcours parfait en Champions Cup (20 points pris sur 20 possibles en phase de groupe et élimination de l'Ulster), les Girondins accueillent la province irlandaise du Munster, tombeuse de La Rochelle le week-end dernier (24-25). La bande à Yannick Bru peut compter sur le retour de la pépite Louis Bielle-Biarrey.

L'international français, vainqueur du Tournoi des 6 Nations et élu meilleur joueur de l'édition 2025, avait été mis au repos la semaine dernière. L'ailier casqué est revenu en pleine forme dans l'espoir de faire encore grossir ses statistiques hallucinantes. En 22 rencontres lors de cet exercice, l'ex-joueur de Grenoble a inscrit 26 essais. Dans le monde, il n'y a que... son partenaire Damian Penaud qui joue dans la même cour ! L'ancien élément de Clermont a marqué 20 fois lors de ses 18 apparitions. Il est actuellement le meilleur marqueur de la Champions Cup avec 11 réalisations. Son comparse n'a marqué "que" cinq fois en trois rencontres.

Avec ce tandem prolifique, l'UBB a-t-elle quelque chose à craindre du Munster ? Le manager Yannick Bru répond par l'affirmative tout en mettant en garde ses joueurs : "La semaine passée, il y a eu une partie intéressante collectivement. On a bien commencé mais on a mal terminé le travail. La seule importance pour notre aventure, c'est que face à Munster, on aura l'occasion de faire mieux que la saison dernière puisqu'on s'était arrêté en quarts. Mais l'intensité sera plus forte. Il faudra faire mieux pour espérer battre le Munster qui a été impressionnant à La Rochelle."

Outsiders, les Irlandais ne veulent quant à eux faire aucun complexe lors de ce Bordeaux-Bègles - Munster : "Nous abordons les moments essentiels de notre saison, qui a déjà été longue, confiait l'entraîneur de la défense du Munster Denis Leamy. Mais nous savons exactement comment nous voulons jouer et ce que nous voulons faire à Bordeaux. Il s'agit maintenant de les mettre en place, et la fraîcheur des corps et des esprits est ce que nous recherchons pour obtenir cette performance. Je pense que les garçons sont en pleine forme et tous les signes indiquent que nous allons réaliser une grande performance."

Le XV de départ des Girondins pour ce Bordeaux-Bègles - Munster : 15. Echegaray ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. R. Janse van Rensburg, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Petti, 8. Samu, 6. Diaby ; 5. Cazeaux, 4. Coleman ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Le XV de départ des Munstermen pour ce Bordeaux-Bègles - Munster : 15. Abrahams ; 14. Nash, 13. Farrell, 12. Nankivell, 11. Smith ; 10. Crowley, 9. Casey ; 7. Hodnett, 8. Coombes, 6. O'Mahony ; 5. Beirne (cap.), 4. Kleyn ; 3. Jager, 2. Barron, 1. J. Wycherley.