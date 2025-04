Northampton - Castres : le CO en quête d'un exploit avec une équipe décimée

Le Castres Olympique affronte Northampton ce samedi en quart de finale de la Champions Cup. Un défi de taille pour Xavier Sabourdy et ses hommes qui ne partiront pas favoris.

Ce samedi soir, sur la pelouse du Franklin's Gardens, Castres va devoir convoquer ses ressources les plus profondes pour espérer renverser Northampton en quart de finale de Champions Cup. Le CO, auteur d'une qualification arrachée au courage face à Trévise, se présente diminué mais toujours animé d'un esprit de combat intact.

Palis titulaire comme ailier droit

Dans un contexte hostile et face à une des équipes les plus joueuses d'Europe, la mission tarnaise s'annonce aussi périlleuse que symbolique. La ligne de trois-quarts devra composer sans Adrien Séguret, suspendu après son carton rouge en huitièmes. En revanche, Louis Le Brun, un temps incertain, tiendra bien sa place. Geoffrey Palis, lui, glissera sur l'aile. Mais c'est surtout devant que le bât blesse. Le pack castrais, déjà usé par l'intensité des phases finales, est confronté à une véritable hécatombe. Une deuxième ligne décimée avant Northampton. Paul Jedrasiak (mollet), Florent Vanverberghe (épaule), Guillaume Ducat (en reprise) et Tom Staniforth (forfait longue durée) sont tous absents. Résultat, seuls deux spécialistes sont disponibles : le vétéran Leone Nakarawa et Gauthier Maravat, souvent repositionné en troisième ligne.

Face à l'urgence, le staff a intégré sur le banc le jeune Romain Macurdu, à peine remis de ses pépins physiques, ou à repositionner Simon Meka, troisième ligne de formation ayant déjà évolué en deuxième ligne en Challenge Cup. Cette pénurie contraint Xavier Sadourny à revoir ses équilibres. Et cela pourrait peser lourd dans un match où la conquête, la densité physique et les relances seront décisives. Northampton, large vainqueur du match de poules en décembre (38-8), avance confiant mais méfiant. Le club Anglais devrait s'appuyer encore une fois sur son prodige Henry Pollock (20 ans) en troisième ligne pour venir à bout d'un autre pensionnaire du Top 14 après avoir éliminé Clermont en huitième de finale.

Etat physique en question

Interrogé à l'approche de la rencontre, le pilier anglais du CO, Will Collier, évoquait justement la fluidité du jeu des Anglais : " Je trouve que Northampton joue comme Toulouse. Ils mettent beaucoup de volume et déplacent bien le ballon. Ensuite, suivant la météo, ça peut changer. Le déplacement va aussi avoir un petit impact, c'est normal. Ça rajoute un petit truc à la charge mentale. " Une mécanique huilée qui pourrait malmener un Castres déjà épuisé par la lutte face à Trévise. "Contre Trévise, tout allait très vite. Il n'y a pas eu énormément de mêlées... Le soleil était de sortie, alors les corps ont souffert. Cette semaine n'était pas la plus dure sur le plan physique. On a eu besoin de récupérer.C'est difficile sur le plan physique dans cette période, c'est sûr. Mais nous sommes habitués à nous adapter au climat. ", reconnaît Collier qui jette un doute sur la fraîcheur de ses partenaires. Face à l'une des équipes les plus dynamiques de la compétition, Castres aura fort à faire pour déjouer les pronostics. Mais dans ce contexte d'adversité extrême, les Tarnais pourraient bien retrouver l'essence même de leur identité : l'orgueil, la résistance, et l'espoir d'un exploit car après tout ils ont tout à gagner.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Northampton et Castres aura lieu ce samedi à 18h30 au Franklin's Gardens. Elle sera dirigée l'arbitre Italien Andrea Piardi.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Northampton - Castres ?

Ce troisième quart de finale de la Champions Cup 2024/2025 sera diffusé exclusivement par Bein Sport 3.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, si vous êtes abonné vous pouvez vous connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

Le XV de départ de Northampton: 15. Ramm ; 14. Freeman, 13. Odendaal, 12. Dingwall (cap.), 11. Hendy ; 10. Smith, 9. Mitchell ; 7. Pollock, 8. Augustus, 6. Kemeny ; 5. Coles, 4. Mayanavanua ; 3. Davison, 2. Langdon, 1. Iyogun.

Le XV de départ de Castres Olympique : 15. Chabouni ; 14. Palis, 13. Botitu, 12. Goodhue, 11. Baget ; 10. Le Brun, 9. Fernandez ; 7. Delaporte, 8. Papali'i, 6. Babillot (cap.) ; 5. Nakarawa, 4. Maravat ; 3. Collier, 2. Barlot, 1. Walcker.

Les différentes côtes

Northampton est le grand favori de ce quart de finale face à Castres.

Betclic : Northampton 1,08 / Nul 28,00 / Castres 5,80

Unibet: Northampton 1,08 / Nul 28,00 / Castres 5,90

Winamax : Northampton 1,08 / Nul 29,00 / Castres 6,00

Parions Sport: Northampton 1,05 / Nul 30,00 / Castres 5,25