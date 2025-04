Toulon - Toulouse : après un duel féroce, le Stade Toulousain passe en demies à l'expérience, le résumé

18:19 - Le résumé

À quoi tient une qualification en demies de la Champions Cup ? À une réception manquée sur une chandelle ? À une pénalité transformée à la dernière minute ? Ce quart de finale entre Toulon et Toulouse au stade Mayol a été le théâtre d'une bataille féroce pendant 80 minutes où chaque pénalité, chaque point valait cher. Certes, ce match ne restera pas longtemps dans les annales pour le côté esthétique, et tous les acteurs de cet après-midi seront du même avis. Par contre sur le plan mental, sur le plan de la combativité et du courage, les deux équipes ont fait preuve d'énormes qualités.

Jamais depuis deux ans une équipe n'a réussi à embêter dans de telles proportions Toulouse sur la scène européenne. Dans son antre de Mayol et devant un public hostile aux visiteurs, le RCT a montré des ressources défensives insoupçonnables. Malgré deux essais encaissés de Willis (42e) et d'Ahki (50e) dans une période où le RCT a joué à quatorze, les Varois ont encore une fois montré une grosse solidité dans les duels et une discipline de fer dans les mêlées et les rucks. Ils ont aussi pu s'appuyer sur un Melvyn Jaminet hyper efficace sur les pénalités qui leur a permis de mener à la pause (12-6) puis de revenir à égalité à vingt minutes de la fin (18-18).

Le dernier quart d'heure était une vraie partie d'échecs où chaque équipe guettait la moindre imperfection, la moindre erreur pour gratter la pénalité. Toulouse était le meilleur à ce jeu là et a su se procurer deux balles de match (76e, 80e). La première a été manquée par Ramos (76e) et l'international français ne pensait pas en bénéficier d'une seconde cartouche. Or, Gabin Villière a raté sa réception sur une chandelle à la dernière minute et a offert une nouvelle chance à l'arrière Toulousain. Ramos, qui n'a pas fait un grand match (lui même l'a avoué en larmes après la partie) ne pouvait pas rater cet ultime chance. La pénalité dans une position excentrée est passée à quelques mètres du poteau gauche mais elle était bien à l'intérieur du cadre.

Le Stade Toulousain pouvait alors exulter, conscient qu'il aurait pu perdre face à une équipe Toulonnaise combative et méritante. Abadie a promis que le RCT aura sa revanche dans un mois en Top 14, mais pour le Champion de France cela importe peu. Le grand match au programme ça sera contre l'UBB en demi-finale de la Champions Cup