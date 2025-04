Toulon - Toulouse : l'Europe découvre ce que la France connaît déjà

Toulon accueille le Stade Toulousain ce dimanche à Mayol dans le choc des quarts de finale de la Champions Cup. Duel très attendu entre les deux clubs français les plus titrés de la compétition.

C'est un rendez-vous que les amateurs de rugby ne sauraient manquer. Ce dimanche après-midi, à 16h, le stade Mayol vibrera au rythme d'un choc monumental : le Rugby Club Toulonnais accueille le Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup. À eux deux, ces clubs mythiques totalisent neuf titres européens - trois pour le RCT, six pour Toulouse – incarnant à merveille l'excellence du rugby hexagonal sur la scène continentale.

Un duel inédit en Coupe d'Europe

Pourtant, aussi improbable que cela puisse paraître c'est la première fois que ces deux mastodontes s'affrontent en phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le manager toulousain Ugo Mola l'a bien souligné cette semaine "C'est un paradoxe, parce que ce sont des clubs qui occupent les premiers rôles depuis longtemps ". Cette incongruité désormais corrigée, donne à ce duel des airs de revanche historique, voire de rattrapage du destin.

D'un côté, Toulon qui a su se reconstruire après une lourde défaite contre ces mêmes Toulousains en Top 14 (57-5), et qui arrive en pleine forme après avoir surclassé les Saracens en huitièmes (72-42). De l'autre côté, Toulouse qui avance avec la solidité d'un champion en titre, serein et sûr de ses forces après sa démonstration contre Sale (38-15). Dans ce contexte, ce choc rouge et noir s'annonce comme l'un des sommets de la saison, où chaque détail pourrait faire basculer l'issue.

Toujours privé d'Antoine Dupont pour une longue durée (rupture des ligaments croisés) Toulouse arrive avec un groupe quasiment identique à celui qui a dominé Sale Sharks en huitième de finale. Ugo Mola pourra compter sur Juan Cruz Mallia qui sera titulaire au poste d'ailier à la place d'Ange Capuozzo (blessé à la cheville). Avec le retour de Cyril Baille à gauche de la mêlée, ça sera donc les deux seuls changements opérés par le manager Toulousain. Cela ne devrait pas perturber un collectif bien rodé et explosif articulé autour des cadres Ntamack, Ramos, Roumas et Willis.

Baille et Gros sur le banc

Face à eux, Toulon a changé de visage depuis la dernière confrontation en Top 14 face au champion d'Europe. Le staff mené par Pierre Mignoni a su corriger le tir, recentrer les efforts sur une stratégie plus équilibrée entre avants et lignes arrière. Le résultat ? Neuf victoires sur les douze derniers matchs, une qualification en quart en tant que leader de la poule D, et un succès impressionnant face aux Saracens (72-42). L'arrière Melvyn Jaminet, l'ailier Gabin Villière ou encore le capitaine David Ribbans tous titulaires cet après midi symbolisent cette équipe transformée, ambitieuse, et surtout revancharde. Le pilier gauche international Jean Baptiste Gros commencera le match sur le banc.

Dans ce type de rencontre, l'apport des remplaçants est souvent capital, surtout dans les 20 dernières minutes. La première bataille se jouera sans doute devant : en mêlée fermée, en touche et dans les rucks, chaque ballon sera précieux. La gestion du match par les charnières sera également cruciale. Ce quart de finale qui oppose aussi deux régions, deux identités fortes, deux façons d'aimer et de jouer au rugby marquera l'histoire de la Champions Cup. Quelque soit le vainqueur Ce dimanche, ce dimanche c'est tout le rugby français qui gagnera.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le RC Toulon et Toulouse qui sera dirigée par l'arbitre anglais par Matthew Carley aura lieu ce dimanche à 16h au stade Mayol.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse et Toulon ?

Ce dernier quart de finale de la Champions Cup 2024/2025 sera diffusé conjointement par France 2 et Bein Sport 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme Bein Connect ou sur la plateforme France TV (gratuitement).

Les compositions de départ

Le XV de départ de Toulon : 15. Jaminet – 14. Dréan, 13. Fainga'anuku, 12. Sinzelle, 11. Villière – 10. Garbisi, 9. Serin – 8. Isa, 7. Abadie, 6. Ludlam – 5. Alainu'uese, 4. Ribbans (c) – 3. Gigashvili, 2. Baubigny, 1. Priso.

Le XV de départ du Toulouse : 15. Ramos – 14. Mallía, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Kinghorn – 10. Ntamack, 9. Graou – 8. Roumat, 7. Jack Willis, 6. Cros – 5. Meafou, 4. Flament – 3. Aldegheri, 2. Marchand (c), 1. Baille.

Champion d'Europe et Champion de France, le Stade Toulousain reste logiquement le favori de ce quart de finale contre Toulon

