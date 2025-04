Stade Français - Toulouse : coup dur pour Ntamack... heure, compos

En clôture de la 21e journée de Top 14, le Stade Français Paris accueille, ce dimanche 20 avril, Toulouse à Jean-Bouin.

Après avoir fait tomber Toulon à Mayol, lors des quarts de finale de la Champions Cup, Toulouse retrouve le pain quotidien du Top 14. La bande à Ugo Mola se déplace à la capitale pour défier le Stade Français. Au début des années 2000, ce choc était même appelé "Le Classico" tant les deux équipes dominaient la scène nationale.

Si c'est toujours le cas pour Toulouse, qui est leader du championnat et tenant du titre sortant, ce n'est plus vraiment la même chose pour le Stade Français Paris. Les protégés de Paul Gustard sont à la lutte pour se maintenir à cet échelon avec des écuries comme Vannes et Perpignan.

Pour ce déplacement à Jean-Bouin, le staff du Stade Toulousain a décidé de réaliser une nouvelle revue d'effectif. Plusieurs cadres ont été laissés au repos à l'instar de Marchand, Baille, Cros, Meafou, Willis ou encore Barassi. Une nouvelle fois, Romain Ntamack est quant à lui ménagé. L'ouvreur international français souffre toujours de son genou gauche. L'intéressé a déjà expliqué qu'il allait se faire opérer à la fin de cet exercice. En attendant, Mola voit au jour le jour avec sa star.

Malgré ce déplacement sans toutes les forces vives, Peato Mauvaka, désigné capitaine des Rouge et Noir pour ce Stade Français - Toulouse, a montré ses intentions face à la presse : "Ça va être un match compliqué pour nous. Toutes les fois où nous sommes partis chez eux, nous avons perdu. Nous avions aussi eu du mal à rentrer dans le match lors de la dernière rencontre face à eux au Stadium. Leurs avants font un gros travail de l'ombre et arrivent à casser notre rythme. Ça va être un gros combat. On a préparé ce match comme un match de phase finale. Je sais qu'on sera prêt dimanche soir."

Dans le cadre de cette 21e journée de championnat, le Top 14 offre un choc Stade Français - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Le XV de départ des Parisiens pour ce Stade Français - Toulouse : 15. Barré ; 14. Dakuwaqa, 13. Marchant, 12. Étien, 11. Laloi ; 10. Carbonel, 9. Abadie ; 7. Briatte, 8. Macalou, 6. Halaifonua ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Pereysblanques, 1. Abramishvili.

Le XV de départ des Haut-Garonnais pour ce Stade Français - Toulouse : 15. Remue ; 14. Delibes, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Mallia, 9. Saito ; 7. Banos, 8. T. Ntamack, 6. Castro-Ferreira ; 5.Vergé, 4. Brennan ; 3. Hawkes, 2. Mauvaka (cap.), 1. Ainu'u.