Bordeaux-Bègles - La Rochelle : le retour d'un cadre à l'arrière chez les Girondins

L'Union Bordeaux-Bègles accueille ce samedi La Rochelle lors du choc de la 22ème journée du Top 14. À une semaine d'un rendez-vous européen historique face à Toulouse, les Girondins doivent garder le cap en championnat pour espérer une qualification directe en demi-finale

Ce samedi, le stade Chaban-Delmas affichera complet pour la 15e fois afin d'assister au derby de l'Atlantique entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais. Une rencontre qui intervient dans un contexte intense pour les Girondins, engagés sur deux fronts. Dans huit jours, ils retrouveront le Stade Toulousain pour une demi-finale de Champions Cup à domicile, mais avant cela, il faut livrer bataille face à l'un des packs les plus redoutables du Top 14. " On enchaîne les gros matchs dans les deux compétitions, chacun d'entre eux est important ", explique le pilier gauche Jefferson Poirot. " Les événements qui approchent sont tellement importants, qu'à chaque fois, on est sur l'étape qui arrive et pas celle d'après ".

Le retour des cadres girondins

Malgré un large turnover le week-end dernier à Pau, les remplaçants ont assuré l'essentiel avec une victoire précieuse (22-26), permettant au staff de reposer ses cadres. Mais pour ce choc face à La Rochelle, pas de calcul : les titulaires effectuent leur retour en nombre, avec huit changements dans le XV de départ. La première ligne voit le retour de Poirot, Cazeaux et Gray composent la deuxième ligne, Pete Samu s'installe en numéro 8, et la charnière Lucu-Jalibert reprend les commandes. Au centre, Moefana retrouve sa place aux côtés d'Uberti, tandis que Buros revient à l'arrière. Penaud et Bielle-Biarrey complètent un trio offensif explosif. " J'ai été agréablement surpris de la qualité des entraînements. On sait que ce match face à La Rochelle est très important ", confie le demi de mêlée Maxime Lucu, témoin de l'engagement affiché toute la semaine.

En face, La Rochelle, seulement 8e avec 44 points, n'a plus le droit à l'erreur dans sa course aux phases finales. Ronan O'Gara, lucide, résume la situation : " Je cherche toujours la performance, l'excellence. De temps en temps, certains joueurs sont ''bloqués'', à d'autres moments, ce sont d'autres joueurs qui le sont. On n'est pas en harmonie. On a besoin que l'orchestre joue bien ensemble. C'est le but de ce week-end. " Les Maritimes, qui peinent à enchaîner, ont eu toutes les peines du monde à venir à bout de Bayonne (29-28) et doivent impérativement retrouver leur cohésion. Le staff aligne d'ailleurs ses cadres : Skelton, Atonio, Alldritt sont là, Leyds prend la place de Dulin à l'arrière, et les intentions sont claires.

Les Rochelais n'ont plus de marge

Au-delà du prestige de ce derby, l'enjeu est stratégique : Bordeaux lutte avec Toulon pour figurer dans le top 2 du classement, garant d'un billet direct pour les demi-finales, tandis que La Rochelle n'a plus de marge. Les confrontations sont attendues dans toutes les zones du terrain, notamment devant où les duels promettent d'être féroces. Uini Atonio, rarement aussi sérieux, prévient : " Du 1 jusqu'au 15, jusqu'au 23, et jusqu'à 40, ils ont un groupe qui est très solide. " En clair, l'UBB impressionne par la profondeur de son effectif, même en cas de rotation.

Devant un stade en fusion et une pression constante liée à leur double ambition, les hommes de Yannick Bru devront livrer un match plein pour contenir des Rochelais à l'orgueil piqué. Avec Toulouse en ligne de mire, le défi est autant mental que physique. L'UBB a montré ces dernières semaines qu'elle pouvait gérer l'intensité du calendrier, mais face à une équipe désespérément en quête de points, aucune approximation ne sera permise. Un choc qui sent la poudre, à tous les étages.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais aura lieu à 21h05 ce samedi au stade Chaban Delmas. Ce match sera dirigé par Jérémy Rozier. Il sera assisté de S. Coulon et S. Crapoix sur les touches ainsi que de C.Marchat à la vidéo.

Sur quelle chaîne TV est diffusé UBB - La Rochelle ?

Cette rencontre de la 22ème journée du Top 14 sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compositions des deux équipes:

Le XV de départ de UBB : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Uberti, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Bochaton, 8. Samu, 6. Gazzotti; 5. Cazeaux, 4. Gray ; 3. Falatea, 2. Sa, 1. Poirot.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Leyds ; 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Bosmorin ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Haddad-Victor, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Atonio, 2. Sutidze, 1. Wardi.

Les différentes côtes :

Une victoire du Stade Rochelais face à l'UBB constituerait une véritable surprise avec une côte variant de 3,58 à 4,00.



Betclic : Bordeaux-Bègles 1,22 / Nul 25,00 / La Rochelle 4,00

Unibet: Bordeaux-Bègles 1,26 / Nul 21,50 / La Rochelle 3,58

Winamax : Bordeaux-Bègles 1,22 / Nul 25,00 / La Rochelle 4,00

Parions Sport: Bordeaux-Bègles 1,25 / Nul 25,00 / La Rochelle 3,80