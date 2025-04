Toulouse - Castres : Mola allume Revol... horaire, compos

En ouverture de la 22e journée de Top 14, ce samedi 26 avril, Toulouse, toujours privé d'Antoine Dupont, accueille Castres au Stadium Municipal.

Le Top 14 fait la part belle aux derbys. Champion de France en titre et détenteur de la Champions Cup, Toulouse, qui a frappé fort dimanche dernier avec un succès sur la pelouse du Stade Français Paris, accueille son voisin en la personne du Castres olympique. Les Tarnais, sous un déluge de pluie, a réussi à écarter, samedi dernier, Vannes. C'est toujours un rendez-vous particulier entre les deux clubs, puisque les deux villes sont séparées par seulement 90 km.

Cette rencontre a pris un peu plus d'ampleur avec une déclaration d'Ugo Mola. "Non ce n'est pas un derby, c'est la 22e journée de Top 14. Comme on a eu droit à une belle déclaration de leur président nous concernant, on va se préparer, on les accueille bien, on les a mis au Stadium. Donc on va se préparer à faire un beau match contre Castres". L'entraîneur du Stade Toulousain a fait ainsi référence à un courrier adressé par Pierre-Yves Revol à Yann Roubert, président de la Ligue Nationale de Rugby. Dans ce dernier, le président du CO souhaitait "attirer l'attention sur la nécessité de faire évoluer la réglementation relative au salary cap", un "dispositif reconnu et solide sur le plan juridique". S'il ne nomme jamais le Stade Toulousain, on comprend très bien que l'entité est visés à la suite de "l'affaire Jaminet". Les Rouge et Noir ont accepté de régler une contribution à hauteur de 1,3M€ auprès de la LNR à l'issue d'un processus de médiation. Le club le plus titré de France a admis ainsi avoir cherché, au travers d'un montage, à contourner le salary-cap au moment de recruter Melvyn Jaminet, en 2022, alors élément de Perpignan.

Par le biais de médias, Pierre-Yves Revol a tenté d'éteindre la polémique : "Évitons les raccourcis. Mon propos a toujours été d'ordre général. L'affaire du Stade Toulousain a été logiquement traitée… c'est du passé. Il (Mola, NDLR) a longtemps été salarié au CO, joueur puis entraîneur. Il a même perdu une demi-finale sous nos couleurs contre le Stade. Ce n'est pas l'habitude de la maison de polémiquer, surtout publiquement. Et encore moins avant un match comme celui-ci." Le match est en tout cas lancé !

Dans le cadre de cette 22e journée de championnat, le Top 14 offre un choc : Toulouse - Castres. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 14h30.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Toulouse - Castres. Ce choc sera diffusé par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Sport.

Pour suivre Toulouse - Castres en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Sport.

Le XV de départ des Haut-Garonnais pour ce Toulouse - Castres : 15. Kinghorn ; 14. Delibes, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Daroque ; 7. Jelonch (cap.), 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Vergé, 4. Elias ; 3. Hawkes, 2. Mauvaka, 1. Neti.

Le XV de départ des Tarnais pour ce Toulouse - Castres : 15. Palis ; 14. Hulleu, 13. Séguret, 12. Zeghdar, 11. Raisuqe; 10. Matkava, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Peysson, 6. Babillot (cap.) ; 5. Nakarawa, 4. Jedrasiak ; 3. Collier, 2. Zarantonello, 1. Tichit.