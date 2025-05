Bordeaux-Bègles - Toulouse : "Rien n'est garanti"... Ugo Mola craint l'UBB avant le choc

Face à l'hécatombe qui touche son effectif, Ugo Mola a préféré rester prudent avant de défier Bordeaux-Bègles ce dimanche, en demi-finale de la Champions Cup.

Ce dimanche, le Stade Toulousain affronte l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale de la Champions Cup. Dans cette affiche du dernier carré 100% française, le vainqueur retrouvera Northampton Saints, vainqueur surprise hier en Irlande contre l'armada du Leinster (34-37). Avant ce choc, Ugo Mola a lancé les hostilités. Interrogé sur l'état de forme bordelais, l'entraîneur toulousain a préféré rester prudent tout en louant les qualités adverses : "Bordeaux joue les premiers rôles, donc on peut penser qu'à un moment ou à un autre ça va tomber de leur côté. Jouer les premiers rôles te permet d'exister et de glaner des titres. La structuration de Bordeaux ces dernières années est hyper cohérente. Il y a une progression constante. Il y a de la stabilité dans les effectifs. Il y a de la stabilité dans la formation. C'est un club qui fait son chemin. Et le chemin est évidemment admirable. Il n'y a aucun souci sur le sujet. Après, évidemment que nous, on essaye de continuer. Je sais qu'en ce moment, l'hégémonie toulousaine pose pas mal de problèmes à plus d'un titre mais on essaie de la conserver en étant performant, mais rien n'est garanti. Il y a un des grands coachs des années 90 dans cette activité, qui disait : "si vous gagnez tout le temps, c'est que le jeu est bien trop simple". Je ne pense pas que le jeu soit trop simple.".

L'effectif toulousain décimé

Mais pour cette rencontre, Ugo Mola est face à un casse-tête. Blair Kinghorn, Peato Mauvaka ou encore Thomas Ramos, la liste des blessés de dernière minute est longue, s'ajoutant à la blessure d'Antoine Dupont. Pour autant, l'entraîneur toulousain ne se laisse pas abattre et fait confiance à ses remplaçants : " Les blessures se sont un peu enchaînées depuis quinze jours… Des blessures un peu malheureuses, évidemment souvent liées à l'intensité des matchs, puis une ou deux un peu plus embêtantes. Notamment celle de Peato Mauvaka, qui se fait mal presque seul sur notre fin d'entraînement mardi. Idem pour Thomas Ramos. C'est jamais idéal d'avoir de nombreux joueurs de cette qualité absents dans ce genre de moments mais on va espérer que notre puits reste intarissable et que de l'intérieur se révéleront pleins de joueurs. Quand c'est Peato Mauvaka qui se blesse, et on est navré pour lui au regard de l'état de forme qui était le sien, mais que c'est Julien Marchand qui prend la main avec Guillaume Cramont et Thomas Lacombre en troisième, on pourrait être plus mal loti sur le sujet. Il y a évidemment beaucoup de confiance en nos ressources mais il nous manque évidemment des joueurs de classe, pour certains internationale, pour d'autres mondiales".

"Une aventure incroyable"

Après avoir échoué l'an dernier aux portes du dernier carré, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit Toulouse avec l'ambition élevée d'éliminer le tenant du titre. Néanmoins, le statut d'outsiders plait à Yannick Bru qui l'a confirmé en conférence de presse : " L'UBB n'a aucune pression négative, si ce n'est une ambition de progression, de conquête. Mais, nous, on n'a aucune étoile, on n'a rien à défendre, on n'a aucune peur de perdre. Je ne vais pas sortir la phrase habituelle : "on n'est pas les favoris" ou "la pression n'est pas sur nous". Mais la réalité de notre club, c'est que les gars travaillent fort, tout en gardant le sourire. Ce qui nous arrive est une aventure incroyable. Et moi, je suis content d'en faire partie". Pour réaliser un exploit XXL, l'entraîneur bordelais pourra compter sur Nicolas Depoortere, de retour de blessure à la cheville. En revanche, Tevita Tatafu est encore trop juste pour figurer dans le groupe.

À quelle heure débute Bordeaux-Bègles - Toulouse ?

Le coup d'envoi de la demi-finale de Champions Cup opposant Bordeaux-Bègles à Toulouse est prévu dimanche 4 mai à 16h00 au Matmut Atlantique de Bordeaux. L'Irlandais Andrew Brace sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Bordeaux-Bègles - Toulouse ?

Détenteur des droits TV de la Champions Cup, BeIn Sports 2 diffusera l'affiche entre les Toulousains et les Bordelais. Le match sera également retransmis en clair sur France 2.

Comment suivre Bordeaux-Bègles - Toulouse en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc 100% français en demi-finale de la Champions Cup entre l'UBB et le Stade Toulousain sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous avez également la possibilité de vous créer un compte sur France.tv.

Quels sont les XV de Bordeaux-Bègles - Toulouse ?

Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 8. Samu, 7. Petti, 6. Diaby ; 5. Cazeaux, 4. Coleman ; 3. Falatea, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Toulouse : 15. Mallia ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Delibes ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 8. Roumat, 7. Willis, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Baille.

Quels sont les pronostics de Bordeaux-Bègles - Toulouse ?