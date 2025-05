Lyon - Bath : "Une équipe qui roule sur tout le monde"... Un défi XXL en finale de la Challenge Cup pour le LOU

Ce vendredi, la finale de la Challenge Cup 2025 promet une confrontation spectaculaire entre deux clubs ambitieux : le LOU Rugby et Bath.

Ce vendredi soir, le premier trophée européen de la saison sera attribué ! Qui de Bath ou de Lyon remportera la Challenge Cup ? Les deux formations comptent bien saisir cette opportunité pour inscrire leur nom au palmarès. Du côté de Lyon, on rêve de décrocher un deuxième titre européen après le sacre de 2022. Alors que 500 supporters du LOU font le déplacement au Pays de Galles, certains joueurs ne veulent pas "revenir les mains vides" : "Si on arrive à leur offrir un titre, leur retour sera un peu moins long (…) On va penser à notre petit peuple lyonnais qui sera là pour essayer de lui donner le sourire à la fin du match", a confié Léo Berdeu. De son côté, Felix Lambey croise les doigts lui aussi : "S'il y avait une victoire ce week-end, ce serait une grosse satisfaction. Surtout quand on sait ce que l'on avait vécu la saison dernière. Ce serait vraiment quelque chose de positif (…) Quand on avait gagné la Coupe d'Europe à Marseille, ça avait enclenché une dynamique".

En face, Bath arrive avec l'étiquette de favori. Toujours en lice pour un triplé historique cette saison, le leader de Premiership ne compte pas repartir du Principality Stadium les mains vides, comme l'a assuré Johann Van Graan, l'entraîneur du club britannique. Pour le Sud-Africain, disputer cette finale européenne ne change pas ses ambitions sur le plan national : "Je ne vois pas que le choc de demain soir ait quoi que ce soit à voir avec la Premiership. Pour nous, c'est un moment dans le temps, c'est 80 minutes, c'est une finale européenne, donc c'est comme ça que nous avons passé toute la saison. Le fait que nous ayons joué dans une finale de Premiership, une finale de Premiership Cup, et maintenant une finale européenne, sont de grandes expériences pour nous en tant que groupe. Je pense que la bonne chose à propos du groupe est de rester simple, d'être nous-mêmes".

Des stars et des attentes

Face à l'armada anglaise, Karim Ghezzal, entraîneur du club rhodanien, reste conscient que le LOU ne part pas favori : "C'est sûr que quand on regarde sur le papier : Bath, premier du championnat d'Angleterre, qui roule sur tout le monde… Comme j'ai dit à mes joueurs : on a aussi un effectif avec des joueurs internationaux et qui connaissent le haut niveau : des Camille Chat, des Mickaël Guillard… Il y a une charnière internationale en face, mais nous aussi, on a des Couilloud-Berdeu… On a de grands joueurs, des Ethan Dumortier, des Vincent Rattez qui ont fait la Coupe du monde. Cela va être un match ouvert (…) J'ai une équipe qui est prête, compétitive, et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller à Cardiff pour faire un grand match et représenter le club, le territoire, leur famille et eux en premiers".

Du côté de Bath, les projecteurs seront tournés vers Finn Russell, maître à jouer écossais et ancien joueur du Racing 92. "Nous avons beaucoup étudié cela cette semaine. C'est quelqu'un avec qui nous avions l'habitude de jouer dans notre ligue. Nous connaissons la menace qu'il représente".

À quelle heure débute Lyon - Bath ?

Le coup d'envoi de la finale de la Challenge Cup entre Lyon et Bath est prévu vendredi 23 mai à 21h00 au Principality Stadium de Cardiff (Pays de Galles).

Sur quelle chaîne suivre Lyon - Bath ?

Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1 et France 4. Il sera également disponible en streaming via MyCanal et la plateforme france.tv.

Quelles sont les compositions probables de Lyon - Bath ?

Lyon : 15. Niniashvili ; 14. Rattez, 13. Maraku, 12. Millet, 11. Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Couilloud ; 7. Saginadze, 8. Botha, 6. Cretin ; 5. Guillard, 4. William ; 3. Ainsley, 2. Chat, 1. Rey.

Quels sont les pronostics et les cotes de la finale Lyon - Bath ?

Betclic : Lyon : 4,00 / Nul : 20,00 / Bath : 1,18

Les Anglais partent légèrement favoris selon les bookmakers, mais le LOU pourrait créer la surprise grâce à son expérience du très haut niveau européen.