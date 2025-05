Northampton - Bordeaux-Bègles : l'UBB prêt à vibrer pour sa première finale européenne

Bordeaux-Bègles affronte Northampton pour sa première grande finale européenne. Au Millenium Stadium de Cardiff, les Bordelo-Bèglais tenteront de rentrer dans l'histoire en soulevant leur premier titre majeur.

Les Saints de Northampton auront l'expérience en leur faveur. Le club anglais a déjà remporté trois Coupes d'Europe et espère retrouver le goût du sacre en Champions Cup 25 ans après le dernier titre dans la compétition. Ils avaient loupé cette occasion en 2011 lorsqu'ils s'étaient inclinés en finale face à Leinster (22-33). C'était au Millenium Stadium de Cardiff comme ce samedi. Un signe? La réponse aujourd'hui.

Pour l'UBB c'est une grande première. Les Bordelo-Bèglais n'ont jamais connu de finale européenne et se retrouve désormais dans le grand bain. Si l'UBB n'a pas l'expérience de ce genre de rendez-vous, ils ont, en revanche, la recette pour battre leurs adversaires du jour. Il y a cinq ans, dans cette même compétition, ils étaient venus à bout de Northampton lors du premier match de la phase de groupes (16-12). La tension sera évidemment bien différente ce samedi. "On ne se prend pas la tête, on va monter crescendo et on va rentrer dans le match petit à petit", a assuré Maxime Lucu en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Northampton - Bordeaux-Bègles ?

Northampton - Bordeaux-Bègles débutera à 15h45 ce samedi. Il se déroulera au Millenium Stadium de Cardiff.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Northampton - Bordeaux-Bègles ?

Deux chaines diffuseront cette finale de la Champions Cup. France 2 et Bein Sports 1 proposeront une retransmission. La rencontre sera arbitrée par le Géorgien Nika Amashukeli.

Quelle diffusion streaming pour le match Northampton - Bordeaux-Bègles ?

Deux diffusions streaming seront également disponibles pour suivre ce Northampton - Bordeaux-Bègles. MyCanal et France.TV proposeront, en effet, une diffusion streaming.

Quelles compostions pour Northampton - Bordeaux-Bègles ?

Les Saints sont diminués pour cette finale. Juarno Augustus est forfait. En revanche, longtemps incertain, Alex Coles est bien titulaire. La compo de Northampton : 15. Furbank ; 14. Freeman, 13. Dingwall (cap.), 12. Hutchinson 11. Ramm ; 10. Smith, 9. Mitchell ; 7. Kemeny, 8. Pollock, 6. Coles ; 5. Lockett, 4. Mayanavanua ; 3. Davison, 2. Langdon, 1. Iyogun.

Yannick Bru, de son côté, a plus de choix à sa disposition. Damian Penaud est bien présent alors que Rohan Janse van Rensburg débute sur le banc. La compo de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Petti, 8. Samu, 6. Diaby ; 5. Cazeaux, 4. Coleman ; 3. Falatea, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Northampton - Bordeaux-Bègles ?

Betclic : Northampton 3,10 / Nul 22 / Bordeaux-Bègles 1,35

Unibet : Northampton 3,10 / Nul 22 / Bordeaux-Bègles 1,35

Winamax : Northampton 3,25 / Nul 25 / Bordeaux-Bègles 1,35