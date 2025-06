Toulouse - Lyon : avec deux cadres de retour, Toulouse veut effacer tous les doutes

Opposé au Lyon OU, Toulouse dispute ce dimanche son dernier match de la saison à Ernest Wallon lors de la 25ème journée du Top 14. Déjà qualifié pour les demies, les hommes d'Ugo Mola voudront se rattraper après la défaite face au Racing.

Après deux désillusions majeures, l'élimination en Champions Cup et une défaite à domicile contre le Racing 92, le Stade Toulousain arrive à un moment charnière de sa saison. Certes, les Rouge et Noir sont mathématiquement assurés de terminer en tête de la phase régulière du Top 14, mais sur le plan du jeu, des repères sont à retrouver. Ce choc face à un Lyon en perte de vitesse pourrait bien servir de test grandeur nature pour une équipe qui doit impérativement retrouver de l'intensité. Le discours musclé d'Ugo Mola, relayé dans le vestiaire après la dernière contre-performance, vise clairement à relancer une dynamique positive avant les phases finales.

Ramos et Capuozzo de retour

Le contexte semble donc idéal pour un sursaut, d'autant plus que Toulouse récupère plusieurs éléments clés : Thomas Ramos et Ange Capuozzo sont de retour, tout comme, potentiellement, Romain Ntamack et François Cros. Leur présence renforcerait une équipe qui a manqué de liant ces dernières semaines. Ce match contre le LOU revêt une importance particulière, non pas au classement, mais dans l'optique de préparer la demi-finale : retrouver de la fluidité, resserrer les lignes, imposer son rythme. C'est aussi le dernier rendez-vous à Ernest-Wallon cette saison, un symbole que les joueurs n'ont pas oublié.

Anthony Jelonch, figure de proue du vestiaire toulousain, résume parfaitement l'état d'esprit collectif : " C'est le dernier match à Ernest-Wallon. En plus, on reste sur une défaite à la maison, donc on va tous avoir à cœur de faire un gros match ce week-end. " Pour lui, cette rencontre est une occasion de raviver l'âme du groupe, celle qui se nourrit d'intensité et d'exigence. Il le dit encore plus clairement : " Il faut des victoires et de la confiance ". Et à propos du retour de Ramos, il ajoute : " En une séance, il a déjà su amener ce truc en plus. Si on se met tous au niveau de Thomas dans la motivation, ça ira très bien. " L'objectif est donc limpide : retrouver l'état d'esprit conquérant qui a fait la force du Stade.

Le LOU veut rééditer le match aller

Du côté lyonnais, la situation est autrement plus préoccupante. Trois défaites consécutives en championnat, un échec douloureux en finale de Challenge Cup face à Bath, et une spirale négative dont il semble difficile de s'extirper. Actuellement 11e, le LOU n'a plus le droit à l'erreur s'il veut espérer accrocher une place qualificative. Les hommes de Karim Ghezzal ont les moyens de gêner le champion de France, comme ils l'ont prouvé au match aller (17-17). Mais face à un Stade revanchard, porté par son public et ses cadres de retour, l'équation paraît presque insoluble. Pour Lyon, ce déplacement pourrait ressembler à un piège : celui d'affronter une bête blessée en quête de rédemption.

Ce dimanche, plus que jamais, Toulouse aura l'occasion d'envoyer un message fort au reste du Top 14. Les hommes d'Ugo Mola savent que leur statut les oblige, même sans enjeu comptable immédiat. Une large victoire permettrait de recoller les morceaux et de préparer la demi-finale avec des certitudes. Car dans ce vestiaire, les ambitions sont intactes, le désir de titre est encore brûlant. Et face à Lyon, les champions en titre ont l'intention de le rappeler à tous.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Stade Toulousain et le Lyon OU aura lieu à 17h30 ce dimanche au Stade Ernest-Wallon

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - Lyon OU ?

Cette rencontre de la 25ème journée du Top 14 sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Compositions probables :

Stade Toulousain: 15. Ramos, 14. Capuozzo, 13. Costes, 12. Chocobares, 11.Mallia, 10. Ntamack, 9. Graou, 8. Jelonch, 7. Willis, 6. Cros, 5. Flament, 4. Brennan, 3. Merkler, 2. Marchand, 1. Neti

Lyon OU: 15. Noutcha, 14. Dumortier, 13. Parisien, 12. Millet, 11. Ioane, 10. Meliande, 9.Page-Relo, 8. Gouzou, 7. Allen, 6. Blanc-Mappaz, 5. Lavanini, 4. Geraci, 3. Aptsiauri, 2. Marchand, 1. Rey

