Toulon - Bordeaux-Bègles : un choc capital pour une place en demies

Le RC Toulon reçoit l'Union Bordeaux-Bègles ce dimanche au Stade Mayol, dans une confrontation décisive pour l'accession directe aux demi-finales du Top 14.

À deux journées de la fin de la phase régulière, ce choc au sommet du top 14 peut redessiner la route vers les demi-finales à Lyon. Le RCT, après une série de résultats mitigés, n'a plus le droit à l'erreur s'il veut éviter le couperet des barrages. La victoire à domicile est impérative pour rester dans le sillage bordelais et conserver une chance de finir dans le top 2. Face au champion d'Europe bordelais qui le précède de 5 points au classement (73 points contre 68), Toulon peut revenir à hauteur de son adversaire du jour en cas d'une victoire bonifiée.

Les Varois peuvent compter sur l'invincibilité du Stade Mayol cette saison pour espérer inverser une dynamique en dents de scie. Malgré une victoire contre Clermont mi-avril, les hommes de Pierre Mignoni restent sur trois revers consécutifs, dont un cinglant 50-16 face à Toulouse au Vélodrome. En face, l'UBB arrive avec le plein de confiance après son sacre européen contre Northampton, mais elle devra faire face à l'usure physique et mentale d'une campagne continentale épuisante. La gestion de l'effectif bordelais, partiellement remanié ce dimanche, ajoutera un facteur d'incertitude dans cette bataille tactique et mentale.

Victoire impérative pour le RCT

Si le parcours récent des Toulonnais manque de régularité, l'équipe conserve une identité forte à domicile, incarnée par des leaders comme Esteban Abadie ou Baptiste Serin. Ce dernier, ancien joueur de l'UBB, connaît bien les rouages de son adversaire du soir : " On a besoin de renouer avec la victoire, tout simplement. On s'attend à un match difficile, même s'ils pourraient faire tourner leur effectif. En vérité, quand tu es dans une dynamique comme la leur, c'est là que tu deviens dangereux ", a-t-il prévenu.

Le demi de mêlée n'a pas caché son émotion de voir son ancien club triompher en Champions Cup, tout en rappelant que Toulon aspire lui aussi à retrouver les sommets. " Sans détour, j'aurais préféré que ce soit nous, les Toulonnais, qui remportions le titre ", a-t-il confié dans Midi Olympique. Le souvenir d'un match similaire, remporté 35-19 par le RCT contre une UBB déjà concernée par la rotation, donne des raisons d'y croire côté varois. Cette rencontre est aussi une occasion unique de recoller au classement et de mettre la pression sur les Girondins avant la dernière journée.

Du côté de Bordeaux-Bègles, le retour à la réalité du Top 14 après les célébrations européennes s'annonce délicat. Plusieurs cadres sont absents : Maxime Lucu (blessé à la cuisse), Romain Buros (lésion musculaire), Sipili Falatea (commotion) et Jefferson Poirot (suspension). Cette hémorragie dans les rangs bordelais oblige le staff à faire confiance à sa profondeur d'effectif. Yannick Bru reste lucide : " On va naturellement faire reposer certains éléments qui ont beaucoup donné ou qui ont été touchés physiquement. Il y aura une rotation importante. Ce match est capital pour conserver la deuxième place. "

Bru ne veut pas refaire les mêmes erreurs

Le technicien girondin insiste sur l'importance du moment : " Si on laisse 5 points à Toulon, comme on l'a fait à Montpellier, ça voudrait dire qu'on ne contrôlerait plus notre destin sur la dernière journée. Et ça, ce ne serait pas acceptable vu le potentiel de notre équipe. " Le message est clair : même avec une équipe remaniée, l'objectif reste de ramener un résultat de Mayol. Pour cela, des jeunes comme Gazzotti ou Garcia devront répondre présents. " Quand on goûte à ce genre de choses, on a envie d'y revenir ", confiait Matthieu Jalibert après le titre européen, conscient que le doublé est désormais un objectif à assumer.

Cette saison, l'UBB a montré qu'elle pouvait compter sur un effectif étoffé pour jongler entre Coupe d'Europe et Top 14. Le banc girondin, souvent décisif, pourrait jouer un rôle clé à Mayol. Le jeune arrière Jon Echegaray, l'ouvreur Matéo Garcia ou le troisième-ligne Marko Gazzotti seront sans doute sollicités pour pallier les absences.

Cette gestion collective, que Bru qualifie de " cercle vertueux ", tranche avec les erreurs de la saison passée. Battus en finale par Toulouse dans des proportions humiliantes (59-3), les Bordelais ne veulent pas revivre un tel scénario. La rotation est désormais un axe stratégique assumé, qui permet à chaque joueur de se sentir impliqué et performant. Reste à savoir si l'alchimie opérera dans l'environnement bouillant de Mayol. Le contexte est hostile, l'adversaire revanchard, mais le statut de champion oblige.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le RC Toulon et l'Union Bordeaux-Bègles aura lieu ce dimanche à 21h05 au stade de Mayol. C'est Benoît Rousselet qui officiera. Il sera assisté d'Anthony Lac et Frederic Masse à la touche et d'Eric Gauzins à la vidéo

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulon - UBB ?

Cette rencontre de la quinzième journée du Top 14 sera diffusée sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Toulon - Union Bordeaux Bègles via l'application MyCanal.

Les compositions de départ

Le XV de départ de RC Toulon : 15. Jaminet ; 14. Wainiqolo, 13. Fainga'anuku, 12. Sinzelle, 11. Villière ; 10. Hervé, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Isa, 6. Le Corvec ; 5. Ribbans (cap.), 4. Halagahu ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.



Le XV de départ de l'Union Bordeaux-Bègles : 15. Echagaray ; 14. Uberti, 13, Moefana , 12. Janse Van Rensburg, 11. Reybier ; 10. Carbery, 9. Lesgourgues ; 7. Bochaton, 8. Tatafu, 6. Vergnes Taillefer ; 5. Coleman, 4. Gray ; 3. Tameifuna, 2. Sa, 1. Boniface.

Les différentes côtes

Le RC Toulon est invaincu à Mayol, il sera donc logiquement favori face à une équipe d'UBB remaniée

Unibet : Toulon 1,06 / Nul 30,00 / Union Bordeaux-Bègles 6,00.

Winamax : Toulon 1,04 / Nul 34,00 / Union Bordeaux-Bègles 8,00

Betclic : Toulon 1,12 / Nul 30,00 / Union Bordeaux-Bègles 5,50