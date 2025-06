Perpignan - Toulouse : la dernière de la saison pour les Toulousains face à l'USAP qui joue sa survie

Ce samedi soir, le Stade Toulousain se déplace à Perpignan pour disputer le dernier match de la saison régulière du Top 14. Un match sans enjeu pour les Toulousains, tandis que l'USAP doit l'emporter pour éviter de disputer le barrage.

Assuré de terminer à la première place du Top 14, le Stade Toulousain disputera directement les demi-finales, prévues à Lyon les 20 et 21 juin. Avant de se projeter sur la rencontre qui l'attend dans le Rhône, les Rouge et Noir ont rendez-vous ce samedi soir avec la dernière journée du championnat et un déplacement à Perpignan, une équipe qui lutte encore pour son maintien. S'il n'y a pas d'enjeu sportif pour Ugo Mola et ses hommes à Aimé Giral, terminer une saison par une victoire est toujours mieux. "Perpignan, c'est toujours un test de caractère. D'autant plus qu'ils ont besoin de points. Donc on s'attend à un début de match avec beaucoup d'intensité. Être sur un terrain hostile, comme ce sera le cas ce week-end, permet de se resserrer et de tester notre solidarité", a souligné Jean Bouilhou, entraîneur des avants.

Face à l'USAP, ce sera également l'occasion pour certains joueurs en manque de temps de jeu de disputer une rencontre officielle et, pourquoi pas, gratter des minutes pour la phase finale. C'est notamment le cas de Clément Vergé, deuxième ligne : "Affronter Perpignan, qui va jouer son maintien sur le dernier match, c'est une belle étape pour valider ma saison. J'espère qu'elle le sera. Mon temps de jeu a quasiment doublé. Il reste Perpignan, la demi-finale, et j'espère la finale. Je suis un compétiteur, j'ai envie de participer".

L'USAP peut-il créer l'exploit ?

L'heure de vérité approche pour l'USAP. À la lutte pour le maintien avec Vannes et le Stade Français, Perpignan peut toujours espérer se maintenir directement en Top 14. Pour cela, Tommaso Allan et ses partenaires doivent battre Toulouse et compter sur une défaite du Stade Français contre Castres (ou un match nul et une défaite sans bonus du Stade Français). En conférence de presse, l'entraîneur Guillaume Vilacéca a précisé que ses joueurs devront se concentrer sur leur match et non sur celui des concurrents directs : "Il faut penser à ce qu'on peut maîtriser, précise l'entraîneur Guillaume Vilacéca. Se mettre des scenarios en tête ne sert à rien, ce n'est pas productif. Pensons d'abord à Toulouse, faisons un match le plus propre possible et ensuite on verra à la fin ce qui s'est passé. On ne va pas suivre le match du Stade-Français, on a assez de suspense et d'émotions à suivre nos matchs, on ne vas pas s'en rajouter à suivre ceux des autres".

À quelle heure débute Perpignan - Toulouse ?

Le coup d'envoi du match de la dernière journée de Top 14 opposant Perpignan à Toulouse est prévu samedi 7 juin à 21h05 au Stade Aimé Giral de Perpignan.

Sur quelle chaîne regarder Perpignan - Toulouse ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+Live 3 diffusera l'affiche entre les Perpignanais et les Toulousains.

Comment suivre Perpignan - Toulouse en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la dernière journée de Top 14 entre l'USAP et les Stadistes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions de Perpignan - Toulouse ?

Perpignan : 15. Dubois ; 14. Veredamu, 13. Duguivalu, 12. De la Fuente (cap.), 11.Joseph ; 10. Allan, 9. Hall ; 7. Della Schiava, 8. Velarte, 6. Van Tonder ; 5. P. Tuilagi, 4. Warion ; 3. Roelofse, 2. Lam, 1. Beria..

Toulouse : 15. Richardis ; 14. Capuozzo, 13. Delibes, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Banos, 8. Roumat, 6. Castro-Ferreira ; 5. Meafou, 4. Vergé ; 3. Aldegheri, 2. Lacombre, 1. Baille (cap.)..

Quels sont les pronostics de Perpignan - Toulouse ?