Stade Français - Castres : le match de la peur pour Paris

Le Stade Français reçoit Castres ce samedi (21h05) au stade Jean Bouin à l'occasion de la 26e et dernière journée de la saison régulière du Top 14. Un faux pas pourrait condamner les Parisiens à une relégation historique. En revanche, le CO veut s'accrocher à la qualification pour la phase finale.

L'équation est simple pour le Stade Français ce samedi soir. Une victoire parisienne assurera le maintien. En revanche, tout pourrait se compliquer en cas de faux pas. 12e avant cette 26e journée, les Stadistes sont sauvés pour le moment. Mais ils n'ont qu'un petit point d'avance sur Perpignan, 13e et barragiste, et cinq sur la lanterne rouge Vannes. Si Paris ne s'impose pas il faudra donc espérer que Perpignan et Vannes ne s'imposent pas non plus. Auteurs d'une fin de saison catastrophique avec une petite victoire sur les six dernières journées, les hommes de Paul Gustard doivent maintenant relever la tête pour éviter une relégation pour la première fois depuis 30 ans.

Surtout qu'en face Castres ne viendra pas en simple visiteur de la capitale. Les Tarnais occupent une cinquième place qualificative pour la phase finale du Top 14. Mais la menace Clermont pèse derrière et Castres doit donc venir avec la ferme intention de gagner, chose qu'ils n'ont jamais réalisé sur la pelouse du Stade Français. En effet, en Championnat, les Bleu et Blanc n'ont jamais fait mieux qu'un match nul. Le CO essayera de vaincre la malédiction pour s'assurer une place parmi le top 6 sinon il faudra regarder derrière.

A quelle heure débute le match Stade Français - Castres ?

Stade Français - Castres débutera à 21h05 ce samedi. Il se déroulera au stade Jean Bouin de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Stade Français - Castres ?

Canal+Live 5 diffusera ce Stade Français - Castres qui se tiendra au sein du multiplex de la dernière journée de Top 14. Pierre Brousset sera l'arbitre central.

Quelle diffusion streaming pour le match Stade Français - Castres ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Stade Français - Castres. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions pour Stade Français - Castres ?

Le XV du Stade Français : 15. Barré ; 14. Laloi, 13 Delbouis, 12. Ward, 11. Marchant ; 10. Henry, 9. Foursans ; 7. Halaifonua, 8. Hirigoyen, 6. Briatte ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Nicoterra, 1. Melikidze.

Le XV de Castres : 15. Chabouni ; 14. Hulleu, 13. Botitu, 12. Séguret, 11. Baget, 10. Le Brun, 9. Fernandez ; 7. Delaporte, 8. Papali'i, 6. Babillot (cap.) ; 5. Vanverberghe, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. Barlot, 1. Walcker.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Stade Français - Castres ?

Betclic : Stade Français 1,50 / Nul 20 / Castres 2,60

Unibet : Stade Français 1,44 / Nul 18,50 / Castres 2,58

Winamax : Stade Français 1,47 / Nul 19 / Castres 2,65