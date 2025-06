Top 14. Bayonne - Clermont : Bayonne fonce vers les demies devant un ASM impuissant, le résumé

23:07 - Iturria ému

Arthur Iturria laisse ses impressions sur cette belle qualification "Ce n'est pas évident de dire ce que je ressens. J'ai vécu de belles émotions avec le club qu'on a battu ce soir. J'ai beaucoup d'émotions. On a gagné, c'est le principal. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer face à Toulouse. On a envie de profiter devant son public parce que les conditions étaient pourries. Et lundi on bascule vers le prochain match"