Top 14. Bayonne - Clermont : l'invincibilité basque à l'épreuve d'une ASM ranimée

Après 33 ans d'absence, l'Aviron Bayonnais retrouve la phase finale du top 14. Le club Basque accueille à domicile en barrage pour les demi-finales la surprenante équipe de Clermont.

Invaincu cette saison à Jean-Dauger, l'Aviron Bayonnais s'avance avec des certitudes au moment de recevoir Clermont en barrage pour les demi-finales. Solide sur ses terres, le club basque a construit une grande partie de sa réussite sur cette régularité à domicile, faisant de son stade une forteresse imprenable. Terminer la saison régulière à la quatrième place est une récompense méritée pour une équipe qui a su allier ambition et constance. Face à eux, Clermont, cinquième du classement, se présente avec l'envie de déjouer les pronostics dans un stade où les victoires auvergnates sont rares.

Clermont a retrouvé la sérénité

L'histoire récente ne plaide pas en faveur des Clermontois. Depuis la création du top 14, l'ASM ne s'est imposée à Bayonne qu'à trois reprises, la dernière en 2019-2020. Depuis, les Basques ont enchaîné quatre succès de rang face à cet adversaire à Jean-Dauger. Pourtant, Christophe Urios et ses joueurs semblent avoir retrouvé des couleurs au meilleur moment. Longtemps engluée dans le ventre mou du classement, l'ASM s'est ressaisie dans le sprint final, décrochant son billet pour les phases finales à la dernière journée. " On n'a pas douté, assurait le flanker Killian Tixeront. On râlait parce que les entraînements étaient trop durs, mais le groupe a toujours fait bloc. Chaque jour, on se levait pour aller chercher ce top 6. " Une résilience payante, qui offre aux Jaunards l'opportunité de rêver à nouveau du bouclier de Brennus.

Pour Urios, la saison fut une longue bataille contre l'irrégularité, mais l'homme, fidèle à son style, préfère en rire : " Ce sont quand même des salauds, les mecs ! Ça fait un an qu'on bataille pour faire quatre-vingts minutes d'effort et on n'y arrivait pas. Jusqu'à samedi soir. Si on avait fait ça avant, peut-être qu'on ne se ferait pas chier à aller à Bayonne… Mais bon, c'est comme ça. " Le technicien auvergnat, qui n'a pas assisté à la conférence de presse de mercredi, sait que ce déplacement est une montagne. Pourtant, il n'a jamais cessé de rappeler que Clermont, même dans la tourmente, restait capable de renversements spectaculaires. Son empreinte sur ce groupe est indéniable, et la dynamique actuelle offre à l'ASM une vraie carte à jouer.

Tuilagi, seul grand absent

Bayonne, de son côté, s'appuie sur des fondations solides, bâties depuis 2018 autour d'un projet cohérent. Sous l'impulsion du président Philippe Tayeb, le club s'est renforcé intelligemment, créant une alchimie entre ferveur populaire et performances sportives. L'absence de Manu Tuilagi, blessé aux côtes, sera toutefois un handicap majeur pour les Basques. Mais l'Aviron peut compter sur deux de ses dynamiteurs : Sireli Maqala et Mateo Carreras. L'un par ses franchissements et sa puissance au centre, l'autre par ses crochets courts et ses accélérations dévastatrices à l'aile. Tous deux ont déjà martyrisé Clermont cette saison et seront des atouts essentiels pour tenter de faire plier une défense auvergnate parfois friable.

L'ASM n'arrive pas sans ambition. En Auvergne, les préparatifs ont même intégré des entraînements en musique, avec la Peña Baiona en fond sonore, pour habituer les joueurs au tumulte de Jean-Dauger. Clermont revient en phase finale après quatre ans d'absence avec la ferme intention de déjouer les pronostics. Si la saison a été chaotique, les Auvergnats arrivent lancés, avec quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs. Face à un Bayonne souverain à domicile mais privé d'un cadre, l'ASM de Christophe Urios pourrait bien tenter de rejouer les trouble-fête. Ce barrage s'annonce plus équilibré que prévu avec une grande ambiance en perspective.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre l'Aviron Bayonnais et Clermont aura lieu ce vendredi à 21h05 au stade Jean-Dauger. C'est Mr. Tual Trainini qui sera aux manettes de cette rencontre, il sera assisté de Jonathan Gasnier et Adrien Marbot.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Bayonne - Clermont ?

Cette rencontre de la phase finale du Top 14 sera diffusée sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Bayonne - Clermont via l'application MyCanal.

Les compositions de départ

Le XV de départ de Bayonne: 15. Tiberghien ; 14. Spring, 13. Maqala, 12. Mori, 11. Carreras ; 10. Segonds, 9. Rouet ; 7. Chouzenoux, 8. Cassiem, 6. Bruni ; 5. Moon, 4. Iturria (cap) ; 3. Tagi, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Castillon, 18. Héguy, 19. Habel-Kuffner, 20. Machenaud, 21. Lopez, 22. Erbinartegaray, 23. Scholtz.

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Darricarrère, 12. Simone, 11. Raka ; 10. Urdapilleta, 9. Jauneau (cap) ; 7. Fischer, 8. Sowakula, 6. Tixeront ; 5. Ceyte, 4. Simmons ; 3. Montagne, 2. Fourcade, 1. Akhaladze.

Remplaçants : 16. Fainga'a, 17. Alaalatoa, 18. Lanen, 19. Hemery, 20. Yato, 21. Bezy, 22. Belleau, 23. Ojovan.

Les différentes côtes

A domicile et en pleine confiance, l'Aviron Bayonnais sera largement favori face à Clermont

Betclic : Bayonne 1,35 / Nul 20,00 / Clermont 2,90

Unibet: Bayonne 1,35 / Nul 21,00 / Clermont 3,10

Winamax : Bayonne 1,36 / Nul 19,00 / Clermont 2,95

Parions Sport: Bayonne 1,38 / Nul 20,00 / Clermont 3,00