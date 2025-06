Top 14. Grenoble - Perpignan : un USAP décimé face aux Isérois qui rêvent de briser la malédiction

21:00 - Les Isérois pourront-ils briser la malédiction

Ce samedi au Stade des Alpes, Grenoble et Perpignan se retrouvent pour un nouveau match d'accession en Top 14, deux ans après leur dernier duel. Mais cette fois, l'équilibre des forces a clairement changé.



C'est un rendez-vous que Grenoble et Perpignan connaissent bien, mais qui, cette année, semble plus ouvert que jamais. Deux ans après leur première confrontation en match d'accession, les deux clubs se retrouvent ce samedi pour un nouveau duel décisif. Si Perpignan l'avait emporté en 2023, l'USAP revient cette fois en Isère dans une situation moins sereine. Longtemps en difficulté en Top 14, les Catalans ont terminé treizièmes et doivent une nouvelle fois défendre leur place parmi l'élite. De leur côté, les Grenoblois ont signé une magnifique saison en Pro D2, terminant largement en tête de la phase régulière. Cette fois, tout semblait réuni pour un retour en Top 14, six ans après l'avoir quitté. Mais leur défaite en finale contre Montauban a bouleversé le scénario. Le FCG, touché moralement, doit se relever en urgence pour saisir cette seconde chance.



Pour Frank Azéma, manager de l'USAP, l'importance de ce match ne fait aucun doute. " Ce n'est pas un match normal, il y a une préparation où l'on essaye d'être optimum pour samedi. C'est différent, on le sent depuis le début de la semaine, même si l'on savait qu'on se dirigeait vers ce rendez-vous-là. Tout le monde est déterminé, ceux qui jouent comme ceux qui ne jouent pas. " Lucide, Azéma reconnaît l'incertitude de ce genre de rendez-vous : " Après, c'est toujours du 50/50, on se méfie de tout et on fait en sorte de pouvoir livrer notre meilleure performance. "



Cascade de blessures chez les Catalans

Mais pour Perpignan, l'équation se complique avec une cascade d'absences majeures. L'USAP devra notamment se passer de sa charnière présumée titulaire : Tom Ecochard et Jake McIntyre. Le premier, qui avait effectué son retour à la compétition contre La Rochelle après une blessure à l'épaule, a rechuté et doit déclarer forfait. Quant à McIntyre, victime d'une commotion sur ce même match, il n'est pas apte à reprendre. Le talonneur Ignacio Ruiz (adducteurs), les troisièmes lignes Max Hicks (commotion) et Patrick Sobela (genou) sont également indisponibles et viennent fragiliser le paquet d'avants catalan. À cela s'ajoute le forfait d'Apisai Naqalevu, rentré aux Fidji pour raisons personnelles. Un contexte qui oblige l'USAP à puiser dans ses ressources et à s'appuyer sur la qualité de son collectif.



Frank Azéma n'a pas manqué de saluer le parcours grenoblois : " C'est une équipe qui a dominé de bout en bout cette compétition. Le match de la semaine dernière contre Montauban se joue à rien du tout. Deux ou trois séquences où ils viennent mourir à deux mètres de la ligne. Si ça bascule de leur côté, il n'y aurait rien eu à dire. Ils ont dû très vite basculer sur l'opportunité que ce match représentait pour eux. À nous d'être bien alignés et de respecter le travail qu'a fourni Grenoble cette saison. Si nous sommes en dedans, nous n'y arriverons pas. "



Grenoble veut conjurer le sort

Du côté grenoblois, la déception reste immense après la finale perdue face à Montauban. Romain Trouilloud, bouleversé au coup de sifflet final, avait lâché : " J'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. On a beau faire tous les efforts, à chaque fois on se dit "ça va être pour nous, ça va être pour nous", et à chaque fois c'est pareil, la même issue. " Reste à savoir si le FCG a su trouver les ressources pour se remobiliser en une semaine. Gavin Stark, l'ailier d'Oyonnax, soulignait la difficulté mentale d'un tel défi : " Pour l'équipe qui a fini première de la saison régulière, c'est un match que personne n'a envie de jouer. Grenoble a dû brûler énormément d'énergie pour en arriver là, devoir faire une semaine de plus, ça doit être difficile pour eux. "



La saison dernière, les Isérois avaient déjà eu une occasion de monter, mais ils s'étaient inclinés de justesse face à Montpellier, au terme d'un match extrêmement disputé. Jamais deux sans trois ? Cette saison, le FCG a une nouvelle fois brillé en Pro D2, dominant sans partage la phase régulière et laissant espérer un retour en Top 14, six ans après l'avoir quitté. Mais la finale contre Montauban a brutalement freiné cet élan. Cette défaite, où Grenoble a laissé filer la montée directe, a été un véritable coup dur sur le plan mental. Reste désormais à savoir si les Isérois auront su digérer cet échec en une semaine, pour enfin renverser la malédiction et saisir la dernière chance d'accéder à l'élite.



A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre access pour une place en Top 14 entre Grenoble et Perpignan aura lieu ce samedi à 18h00 au stade des Alpes. Ce match sera arbitré par Thomas Charabas qui sera lui-même assisté de Vincent Blasco-Baqué et Mathieu Noirot. Cédric Marchat officiera à la vidéo.



Sur quelle chaîne TV est diffusé Grenoble - Perpignan ?

Cette rencontre de la phase finale du Top 14 sera diffusée sur Canal Plus. Par contre il n'y aura pas de diffusion en clair, contrairement à la finale Pro D2.



Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Grenoble - Perpignan via l'application MyCanal.



Les compositions de départ

Le XV de départ de Grenoble : 15. Farnoux ; 14. Hulleu, 13. Fusier, 12. Hériteau, 11. H. Trouilloud ; 10. Davies, 9. Couilloud ; 7. Martel, 8. Muarua, 6. Berruyer (cap) ; 5. Nansen, 4. Lainault ; 3. Jonker, 2. Sarragallet, 1. Gauthier.

Remplaçants : 16. Rossi, 17. Raynaud, 18. Javakhia, 19. Guillaumond, 20. Escande, 21. Palmier, 22. R. Trouilloud, 23. Pertaia.



Le XV de départ de Perpignan : 15. Dubois ; 14. Veredamu, 13. Duguivalu, 12. De La Fuente (cap), 11. Joseph ; 10. Allan, 9. Hall ; 7. Della Schiava, 8. Oviedo, 6. Van Tonder ; 5. Tuilagi, 4. Tanguy ou Warion ; 3. Brookes, 2. Lam, 1. Beria.

Remplaçants : 16. Lotrian, 17. Devaux, 18. Warion ou Tanguy, 19. Velarte, 20. Aprasidze, 21. Delpy, 22. Naqalevu, 23. Ceccarelli.



Les différentes côtes

Même si la rencontre se déroule à Grenoble, l'USAP est favori pour cette rencontre capitale pour son maintien



Betclic : Grenoble 3,40 / Nul 20,00 / Perpignan 1,25

Unibet: Grenoble 3,12 / Nul 19,50 / Perpignan 1,30

Winamax : Grenoble 3,50 / Nul 21,00 / Perpignan 1,26

Parions Sport: Grenoble 3,25 / Nul 20,00 / Perpignan 1,28