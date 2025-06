Toulon - Castres : une ultime bataille pour retrouver l'UBB en demies

Après la victoire de Bayonne hier, l'identité du dernier demi-finaliste du Top 14 sera connue ce samedi soir. Au stade Mayol, Toulon reçoit le Castres Olympique pour un match de barrage crucial.

Qui de Toulon ou de Castres rejoindra l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale du Top 14 ? Ce samedi, le 3e et le 6e de la saison régulière s'affrontent au Stade Mayol pour un barrage haletant. Pour cette affiche, Pierre Mignoni peut compter sur le retour de Jérémy Sinzelle, préservé la semaine dernière. Il sera néanmoins privé de ses ailiers Gabin Villière, victime d'une commotion cérébrale à Bayonne et de Gaël Dréan, absent depuis une semaine pour une "raison personnelle". Éliminés en barrages l'an dernier par La Rochelle, les Toulonnais veulent rompre le sort et éviter un scénario similaire comme l'a confirmé l'entraîneur du RCT en conférence de presse : "On a changé des choses, surtout sur la manière d'aborder ce rendez-vous. L'an passé, on a loupé notre match. On a peut-être eu peur de ce match. C'était de la mauvaise peur. Il y avait de l'émotion, et tout ce qu'on peut y mettre dedans. C'est le moment, je pense, de montrer nos progrès. On ne voit pas un grand Toulon depuis trois ou quatre semaines. Il y a eu des meilleures choses sur les deux dernières rencontres. Elles n'étaient quand même pas pleinement abouties. Je sens un regain. Je veux qu'on soit là au bon moment. Je veux que mon groupe soit connecté".

Interrogé sur l'adversaire du soir, Pierre Mignoni a ciblé les qualités castrasses : "Maintenant, on va jouer face à un adversaire coriace, qui a l'habitude de ces rencontres. C'est un club que je respecte, qui a un gros vécu et un gros passé. C'est un adversaire difficile. Nous sommes prévenus. C'est une équipe qui a un paquet d'avants dominant, mais ils ont aussi des trois-quarts puissants et qui savent jouer. C'est une équipe très homogène, qui a des atouts à toutes les lignes. C'est une équipe régulière dans chaque saison. Elle est toujours là, elle se qualifie presque toujours. Elle sait se transcender dans ces moments-là".

Mayol, "une terre hostile"

6e de la saison régulière de Top 14, Castres arrive dans ces barrages l'esprit détendu pour réaliser un exploit retentissant. En conférence de presse, l'entraîneur du CO Xavier Sadourny a pointé l'importance de disputer ce barrage à Mayol : "C'est hostile, c'est le moins que l'on puisse dire, mais c'est hostile pour tout le monde. On avait fait un bon match aller. Mais c'était un des matchs de début de saison, on avait perdu à la fin. Je trouve que depuis que Pierre Mignoni a repris le poste, on retrouve cette culture de la conquête. C'est rude, c'est dur, ça tape fort. C'est ce qui fait l'identité de ce club". Avant de dévoiler les clés pour faire tomber le RCT : "Forcément, dans le combat, il faut être présent, dès l'entame du match, parce que si on passes à travers dans ce secteur-là, la note peut vite être salée. Honnêtement, on se concentre aussi sur nous, sur nos lancements, sur ce qu'on veut essayer de mettre en place. L'entame du match sera importante pour nous. Il faut se préparer à ces vingt premières minutes où ça va partir dans tous les sens. Ils annoncent 40 degrés, ça va être chaud sur la Rade".

Si son équipe a souvent concédé des pénalités cette saison, Xavier Sadourny estime que l'indiscipline peut faire basculer la rencontre ce samedi : "En termes de discipline, nous venons de livrer notre meilleur match de la saison.C'était contre Bayonne.Ce soir-là, nous n'avions été pénalisés qu'à cinq reprises, ce qui est très bien. C'était vraiment un bon match de notre part dans ce secteur-là. Sur l'ensemble de la saison, nous tournons entre douze et treize pénalités par matchs, ce qui est beaucoup. Honnêtement, pour être performant il faut être en dessous de neuf pénalités par matchs. Samedi, il faudrait que l'on arrive à tourner dans ces eaux-là.Si on est entre cinq et dix pénalités à la fin du match contre Toulon, cela voudra dire que l'on a été dans la lutte. Parce que là, on va jouer contre Melvyn Jaminet, qui fait partie des meilleurs buteurs longue distance. Contre ces grandes équipes et dans les matchs couperets, la moindre erreur se paye cash".

À quelle heure débute Toulon - Castres ?

Le coup d'envoi du deuxième barrage de la phase finale de Top 14 opposant Toulon à Castres est prévu samedi 14 juin à 21h05 au Stade Mayol.

Sur quelle chaîne regarder Toulon - Castres ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera l'affiche de la phase finale entre les Toulonnais et les Castrais.

Comment suivre Toulon - Castres en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le deuxième barrage du Top 14 entre le RCT et le CO sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions de Toulon - Castres ?

Toulon : 15. Jaminet ; 14. Tuicuvu, 13. Fainga'anuku, 12. Sinzelle, 11. Wainiqolo ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Isa, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap.), 4. Halagahu ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

Castres : 15. Chabouni ; 14. Palis, 13. Botitu, 12. Séguret, 11. Baget ; 10. Le Brun, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Papali'i, 6. Babillot (cap.) ; 5. Vanverberghe, 4. Ducat ; 3. Collier, 2. Barlot, 1. Walcker.

