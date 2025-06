Top 14. Toulouse - Bayonne : des choix forts dans la compo toulousaine

Ce vendredi soir (21h05) au Groupama Stadium de Décines, Toulouse affronte Bayonne en demi-finale du Top 14. Le solide leader de la saison régulière fait face à l'invité surprise du dernier carré. Un choc prometteur qui s'annonce plus équilibré que prévu.

Le Stade Toulousain se présente en favori logique de cette première demi-finale. Éliminés en demi-finale de la Champions Cup par Bordeaux-Bègles, les Toulousains arrivent revanchards et pleinement concentrés sur la reconquête du Bouclier de Brennus. Leur passage direct en demi-finale leur a permis de profiter de deux semaines de repos, un avantage précieux dans une saison aussi éprouvante. Mais Toulouse devra tout de même faire sans certaines de ses pièces maîtresses. Antoine Dupont, Peato Mauvaka et Ange Capuozzo, blessés, manqueront cruellement.

Brennan d'entrée

Des absences importantes, mais qui n'entament pas la solidité du groupe. Ugo Mola a d'ailleurs surpris en titularisant Joshua Brennan en deuxième ligne, reléguant Emmanuel Meafou sur le banc, un choix fort dans un match de cette envergure. Avec Thomas Ramos en grande forme et une ligne de trois-quarts de haut niveau, le Stade Toulousain reste une machine redoutable, capable d'imposer son rythme et de plier une rencontre en quelques minutes.

En face, Bayonne s'avance sans complexe, portée par un rêve que personne n'avait vu venir. L'Aviron Bayonnais retrouve le dernier carré du championnat 42 ans après sa dernière demi-finale, et l'exploit est d'autant plus retentissant qu'il s'inscrit dans une dynamique exceptionnelle depuis la remontée du club en Top 14. Les Basques ont validé leur billet en écartant Clermont lors d'un barrage maîtrisé (20-3) malgré des conditions météorologiques difficiles. Une performance qui reflète l'ADN de cette équipe : combative, soudée et animée par une formidable énergie collective. Mais la semaine de préparation n'a pas été simple. L'Aviron a perdu sur blessure l'arrière Cheikh Tiberghien, alors que le troisième ligne Baptiste Chouzenoux est forfait pour cause de commotion lors du barrage. Ces absences pèsent lourd dans le dispositif de Grégory Patat, qui devra réorganiser ses lignes arrière et s'appuyer encore plus sur la solidité de son pack qui sera toujours privé de Manu Tuilagi.

L'Aviron en confiance

Grégory Patat a d'ailleurs adopté un discours décomplexé tout au long de la semaine, invitant ses joueurs à profiter de cet instant unique sans se laisser paralyser par l'enjeu. "On essaye d'occulter l'adversaire. On veut montrer le vrai visage de l'Aviron, qui ose, qui se lâche, fidèle à lui-même", a confié l'entraîneur bayonnais, qui mise sur la capacité de ses hommes à se libérer et à se surpasser. Conscient que son groupe a parfois du mal à maintenir une concentration optimale sur toute une semaine, Patat a surtout cherché à connecter ses joueurs au bon moment : "Mon seul job, c'est de les faire se connecter vendredi à 21h07", a-t-il résumé avec humour. L'objectif est clair : jouer sans regret, affronter le mastodonte toulousain avec courage et sincérité, et pourquoi pas, créer la surprise. Malgré la fatigue potentielle des barrages et la chaleur annoncée vendredi soir à Lyon, Bayonne espère capitaliser sur son enthousiasme et sa fraîcheur mentale.

Au-delà des statistiques et des dynamiques, cette demi-finale oppose deux philosophies. Toulouse arrive armé d'une formation solide avec Brennan en deuxième ligne et le trio Ramos-Ntamack-Lebel aux commandes. Bayonne, privé de cadres importants, s'appuiera sur son pack combatif et une charnière capable de tenir sous pression. Grégory Patat l'a bien résumé : "Souvent, dans ce genre d'événement, c'est la tête qui fait marcher beaucoup de choses." Les Toulousains devront rapidement retrouver le rythme après leur période de repos, car les Basques tenteront de les bousculer d'entrée. Le choc promet une opposition intense entre la puissance toulousaine et l'énergie décomplexée de l'Aviron. Verdict ce vendredi soir au Groupama Stadium

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette première demi-finale du Top 14 entre Toulouse et Bayonne débutera à 21h05 au Groupama Stadium à Décines. Luc Ramos sera au sifflet, il sera accompagné par Tual Trainini et Kevin Bralley, déjà assistant l'an dernier lors de la demi-finale entre Toulouse et La Rochelle (39-23).

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - Bayonne ?

Cette rencontre sera diffusée sur Canal Plus. Par contre il n'y aura pas de diffusion en clair, contrairement à la finale Pro D2.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Toulouse - Bayonne via l'application MyCanal.

Les compositions de départ

XV de départ de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Kinghorn ; 10. Ntamack, 9. Graou ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Baille, 18. Meafou, 19. Roumat, 20. Saito, 21. Ahki, 22. Lebel, 23. Merkler.

XV de départ de Bayonne : 15. Orabé ; 14. Spring, 13. Maqala, 12. Mori, 11. Carreras ; 10. Segonds, 9. Rouet ; 7. Capilla, 8. Habel-Küffner, 6. Bruni ; 5. Moon, 4. Iturria (cap.) ; 3. Tagi, 2. Bosch, 1. Cormenier

Remplaçants : 16. Martin, 17. Castillon, 18. Paulos, 19. Héguy, 20. Machenaud, 21. Lopez, 22. Erbinartegaray, 23. Scholtz.

Les différentes côtes

Le Stade Toulousain est largement favori de cette demi-finale face à l'Aviron qui n'a plus le dernier carré du Top 14 depuis 42 ans

Betclic : Toulouse 1,06 / Nul 35,00 / Bayonne 8,00

Unibet: Toulouse 1,06 / Nul 30,00 / Bayonne 7,45

Winamax : Toulouse 1,06 / Nul 32,00 / Bayonne 7,75

Parions Sport: Toulouse 1,06 / Nul 35,00 / Bayonne 8,00