Rugby. Angleterre XV - France A : un Crunch pour briller, pas pour compter

Ce samedi 21 juin, à Twickenham, l'équipe de France A affronte le XV d'Angleterre dans un match de préparation avant la tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Un Crunch sans enjeu officiel mais riche en enseignements pour les deux nations, privées de leurs cadres habituels.

Alors que tous les regards seront tournés vers les demi-finales du Top 14 ce week-end, une autre bataille, plus discrète mais tout aussi instructive, se jouera sur la pelouse mythique de Twickenham. Loin des grandes affiches à forts enjeux, ce Crunch version amicale entre le XV d'Angleterre et la sélection " France A " offre un laboratoire grandeur nature aux deux staffs. En choisissant ce statut particulier, la Fédération française de rugby a évité les complexités administratives liées aux compensations des clubs tout en permettant à Fabien Galthié de préparer la tournée en Nouvelle-Zélande. Privés de nombreux titulaires, les Anglais et les Français s'appuieront sur des effectifs largement remaniés, donnant à cette rencontre une saveur d'opportunité plus que de rivalité historique.

Des forfaits notables et une charnière d'avenir

Fabien Galthié a convoqué un groupe rajeuni, avec une moyenne d'âge de 26 ans et seulement 14 sélections en moyenne. Neuf joueurs n'ont jamais porté le maillot tricolore de manière officielle, mais tous auront une carte à jouer pour la suite. Parmi eux, le troisième ligne Killian Tixeront incarne parfaitement cette nouvelle génération ambitieuse : " C'est l'opportunité de voir ce que c'est le plus haut niveau et aussi de pouvoir s'exprimer au plus haut niveau ", a-t-il confié à l'AFP. Déjà aperçu lors de la tournée en Argentine l'an passé et régulièrement présent à Marcoussis cette saison, Tixeront, titulaire samedi, a l'occasion de marquer des points pour s'imposer durablement.

Autour de lui, plusieurs jeunes talents auront à cœur de marquer des points dans cette rencontre. Parmi eux, la future charnière rochelaise Nolann Le Garrec et Antoine Hastoy, qui pourrait s'imposer comme une solution d'avenir. À l'arrière, le Palois Théo Attissogbe, titularisé suite au forfait de Léo Barré blessé à la cuisse, aura une belle opportunité de se montrer. Sur l'aile gauche, c'est Alivereti Duguivalu qui viendra compléter un triangle arrière inédit. Dans ce collectif rajeuni, le retour de Rabah Slimani, qui retrouve le maillot bleu après plus de cinq ans d'absence, et la présence de Gaël Fickou, capitaine et cadre du groupe, offriront un équilibre précieux entre jeunesse et expérience.

Un match sans sélection mais riche d'enseignements

Le XV de la Rose se présentera également avec un effectif largement rajeuni. Les absences de nombreux cadres, engagés dans la tournée des Lions britanniques et irlandais, forcent Steve Borthwick à tester de nouveaux joueurs. George Ford et Jamie George, co-capitaines, encadreront une équipe anglaise qui mélange jeunes espoirs et joueurs confirmés. Cette configuration promet une rencontre débridée où chaque joueur cherchera à se mettre en évidence. L'Angleterre, qui jouera à domicile, voudra imposer son rythme face à une équipe de France A qui, malgré son manque d'automatismes, entend bien faire jeu égal.

Même si cette rencontre ne comptera pas dans les statistiques officielles et n'accordera pas de sélection internationale, elle représente un véritable tremplin pour de nombreux joueurs. Fabien Galthié et son staff pourront jauger la profondeur de leur réservoir avant de s'envoler vers la Nouvelle-Zélande. Killian Tixeront et ses jeunes coéquipiers auront l'occasion d'affronter une opposition solide et de se confronter à la pression du haut niveau. Si l'enjeu semble minime sur le papier, les enseignements, eux, seront majeurs pour préparer l'avenir des Bleus.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre amicale entre le XV d'Angleterre et l'équipe de France "A" aura lieu ce samedi à 16h15 à Twickenham. Le match sera arbitré par le Géorgien Nika Amashukeli, qui a déjà dirigé les Bleus en novembre dernier face aux All Blacks

Sur quelle chaîne TV est diffusé Angleterre XV - France A ?

Aucune chaîne en clair ne propose la diffusion de ce match en direct. Pour les abonnés de l'Equipe, vous pouvez suivre la rencontre sur la chaîne l'équipe Live 1, la chaîne est disponible sur application mobiles mais aussi sur grand écran sur les applications TV connectées, téléchargeables sur Android TV.

Les compositions de départ

Le XV de départ France A : Attissogbe - Moustin, Gailleton, Fickou (cap.), Duguivalu- Hastoy (o), Le Garrec (m) - Tixeront, Guillard, Fischer - Duguid, Auradou - Slimani, Barlot, Erdocio.

Remplaçants : Marchand G., Mallez, Bamba, Taofifenua, Van Tonder, Woki, Jauneau, Berdeu.

Le XV de départ Angleterre XV : Carpenter - Roebuck, Slade, Atkinson, Feyi-Waboso - Ford (co-cap.), Spencer - Pepper, T. Willis, Hill - Isiekwe, Coles - Heyes, George (co-cap.), Baxter.

Remplaçants : Dan, Rodd, Davison, Cunningham-South, Kenningham, Dombrandt, Quirke, Beard