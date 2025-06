Bordeaux-Bègles - Toulon : sans l'atout offensif n°1, l'UBB reste-t-il le favori ?

Ce samedi 21 juin, l'Union Bordeaux-Bègles, récent champion d'Europe, défie le RC Toulon en demi-finale du Top 14 au Groupama Stadium. Un choc aux allures de revanche où les absences et les retours décisifs pourraient bien peser lourd dans la balance.

L'Union Bordeaux-Bègles retrouve une demi-finale de Top 14, un an après avoir disputé sa première finale dans l'élite face au Stade Toulousain en 2024. Désormais fort de cette expérience et d'un récent titre européen, l'UBB rêve d'une finale au Stade de France. Mais sur leur route, les hommes de Yannick Bru devront se défaire d'un RC Toulon en pleine confiance, solide vainqueur de Castres en barrage (52-23), et armé d'un pack redoutable. Les Girondins arrivent cependant diminués : l'ailier explosif Louis Bielle-Biarrey est forfait après une commotion, tout comme le pilier Sipili Falatea. Côté toulonnais, la bonne nouvelle vient du retour de Gabin Villière, remis de sa commotion et prêt à dynamiter les défenses. Si Pierre Mignoni assume pleinement le statut d'outsider de Toulon, le club varois n'a pas caché son ambition de bousculer le champion d'Europe en titre.

Retour de deux tauliers chez l'UBB

Malgré ces absences de poids, l'UBB s'appuie toujours sur ses leaders. Maxime Lucu et Romain Buros, un temps incertains après leurs blessures en finale de Champions Cup contre Northampton, seront bien là. L'absence de Bielle-Biarrey oblige le staff girondin à titulariser Pablo Uberti à l'aile, tandis que Guido Petti monte en deuxième ligne pour remplacer Adam Coleman, blessé. La troisième ligne est aussi remodelée, avec Pete Samu entouré de Marko Gazzotti et Pierre Bochaton. Bordeaux garde toutefois la structure de son succès européen avec Damian Penaud, Matthieu Jalibert, Yoram Moefana et Cyril Cazeaux toujours titulaires. Yannick Bru a ajusté son banc en 5-3, anticipant le combat physique toulonnais, et conserve des cartouches précieuses comme Arthur Retière et Joey Carbery pour dynamiser la fin de match.

Le capitaine girondin Maxime Lucu insiste sur l'importance d'une bonne entame : " Cette entame sera le rendez-vous à ne pas manquer. Si on part avec 15 points de retard, on aura des difficultés à mettre à mal cette équipe de Toulon. " Lucu sait que la clé sera de garder la tête froide dès les premières minutes. Il a aussi souligné l'excellente forme de Matthieu Jalibert en cette fin de saison : " Matthieu est beaucoup plus investi, il cherche des solutions dès le début de semaine. Il aura besoin de nous devant, car s'il n'a pas des ballons de qualité, ce sera plus compliqué. " L'UBB devra ainsi trouver l'équilibre entre patience et ambition pour ne pas se laisser piéger par le défi physique varois.

Le pack toulonnais, force de frappe

Le RC Toulon s'avance avec un pack redoutable, véritable atout dans cette demi-finale. Facundo Isa, Lewis Ludlam et David Ribbans forment une rampe de lancement redoutée dans le Top 14, capable d'enchaîner les charges et de dominer dans les zones de contact. Toulon ne manque pas de mobilité non plus, avec une première ligne dynamique et une troisième ligne complémentaire. Abadie, Isa et Ludlam ont d'ailleurs volé 30 ballons dans les rucks cette saison, un secteur où Bordeaux devra être extrêmement vigilant. Malgré l'absence prolongée de Charles Ollivon, Toulon conserve une puissance collective impressionnante. Sur le banc, le retour de Gabin Villière pourrait apporter une arme décisive dans les dernières minutes. Pierre Mignoni l'a reconnu : " On sait que ce sera une bataille, mais on croit en notre pack et en notre capacité à les fatiguer. "

Cette demi-finale oppose deux équipes aux styles bien distincts. Bordeaux misera sur la vitesse et la créativité de ses arrières pour déstabiliser la machine toulonnaise, tandis que Toulon cherchera à imposer un défi physique constant et à user l'adversaire dans la longueur. Le rôle des bancs pourrait être crucial, notamment pour une UBB qui aligne une composition plus équilibrée que d'habitude. Les Girondins, forts de leur expérience européenne, savent qu'ils devront être disciplinés et lucides pour espérer se hisser en finale une seconde année consécutive. Toulon, galvanisé par son parcours et son pack dominateur, est prêt à tout pour retrouver une finale de Top 14 qu'il n'a plus disputée depuis 2017. Une opposition électrique s'annonce, où chaque détail pourra faire basculer le sort du match.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette seconde demi-finale du Top 14 débutera à 21h05 au Groupama Stadium à Décines. Ludovic Cayre arbitrera cette rencontre. L'homme originaire du Lot-et-Garonne sera assisté par Benoit Roussel et Adrien Marbot. Julien Castaignède a été désigné arbitre vidéo de cette deuxième demi-finale.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Union Bordeaux-Bègles - Toulon ?

Cette rencontre sera diffusée exclusivement sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Toulouse - Bayonne via l'application MyCanal.

Les compositions de départ

XV de départ de Bordeaux : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Uberti ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Bochaton, 8. Samu, 6. Gazzotti ; 5. Cazeaux, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Sa, 17. Perchaud, 18.Gray, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Retière ; 21. Carbery, 22. Janse Van Rensburg, 23. Taufa.

XV de départ de Toulon : 15. Jaminet ; 14. Tuicuvu, 13. Fainga'anuku, 12. Sinzelle, 11. Wainiqolo ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Isa, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap.), 4. Halagahu ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Damond, 17. Priso, 18. Alainu'uese, 19. Le Corvec, 20. Domon, 21. White, 22. Villière, 23. Gigashvili.

Les différentes côtes

Même si l'UBB a perdu son dernier duel face à Toulon il y a un mois, il reste légèrement favori de cette demi-finale



Betclic : Bordeaux-Bègles 1,40 / Nul 22,00 / Toulon 2,85

Unibet: Bordeaux-Bègles 1,41 / Nul 22,00 / Toulon 2,80

Winamax : Bordeaux-Bègles 1,42 / Nul 22,00 / Toulon 2,80

Parions Sport: Bordeaux-Bègles 1,35 / Nul 20,00 / Toulon 3,20