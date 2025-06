Toulouse - Bordeaux-Bègles : le bouquet final tant attendu avec un revenant girondin

Le Stade Toulousain affronte l'Union Bordeaux-Bègles au Stade de France, ce samedi soir en finale du Top 14. Un choc attendu entre les deux meilleures équipes françaises, animées par le désir d'inscrire une nouvelle ligne à leur palmarès.

Ce duel entre les deux équipes est en train de se pérenniser au sommet du rugby hexagonal. Après la finale de 2024 qui avait tourné à la démonstration toulousaine (59-3), nombreux étaient ceux qui pensaient que l'UBB mettrait des années à s'en relever. Pourtant, en l'espace de quelques mois, Bordeaux-Bègles a renversé la hiérarchie. Trois victoires consécutives face aux hommes d'Ugo Mola cette saison (deux en championnat, une en demi-finale de Champions Cup) ont restauré l'orgueil girondin et conféré aux joueurs de Yannick Bru une légitimité nouvelle. Loin d'être figé dans le souvenir de l'humiliation, le groupe a su bâtir une dynamique victorieuse, ponctuée par une conquête européenne historique. À l'orée de cette finale, ce n'est plus le duel du puissant contre l'outsider : c'est l'affrontement de deux mastodontes, convaincus qu'ils méritent de brandir le Bouclier de Brennus.

Bielle-Biarrey de retour

Les compositions dévoilées jeudi promettent un affrontement de haut vol. Du côté toulousain, Romain Ntamack sera bien titulaire à l'ouverture, malgré son genou récalcitrant qu'il devra faire opérer cet été. À ses côtés, Thomas Ramos mènera la ligne arrière, tandis que la troisième ligne affichera le caractère rugueux d'Anthony Jelonch et Jack Willis. Julien Marchand et Emmanuel Meafou apporteront leur impact et leur maîtrise, gages d'une conquête autoritaire. Antoine Dupont, Ange Capuozzo et Peato Mauvaka, victimes des blessures de longue durée seront les grands absents de cette finale. Chez les bordelais, la charnière Lucu–Jalibert, irréprochable depuis des mois, sera encore le moteur d'un collectif emballant. La présence confirmée de Louis Bielle-Biarrey, remis de sa commotion, offre une arme offensive supplémentaire. " C'est hors de question que je reste en tribune ", a insisté l'ailier, symbole d'une génération qui refuse la peur. Dans le combat d'avants, le staff girondin pourra s'appuyer sur Pete Samu et sur le jeune Bochaton, auteur d'une demi-finale d'une intensité remarquable, pour contenir la puissance toulousaine et faire basculer la bataille des collisions.

Ugo Mola, conscient de la difficulté de l'exercice, s'est montré mesuré en conférence de presse. " Franchement, mes admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer ", a-t-il confessé, rappelant la succession de blessures et le poids des drames extra-sportifs. Pourtant, il n'a pas cédé à l'alibi. " Trois finales d'affilée, ce n'est pas neutre. Il faut mesurer le niveau d'exigence que ça suppose. " Face à lui, Yannick Bru a souligné la transformation psychologique de son groupe : " L'année dernière, on a eu beaucoup d'euphorie. On en a pris 60. Cette fois, on est concentrés sur l'instant, pas sur l'émotion. " La froideur d'analyse du technicien girondin tranche avec la mémoire vive du traumatisme de 2024. Pour Bru et ses joueurs, la meilleure manière d'effacer le passé est de l'écrire autrement.

l'UBB a acquis l'expérience qui lui manquait

Le duel des ouvreurs cristallisera une grande partie des attentions. Romain Ntamack, malgré ses douleurs, rêve d'un cinquième Brennus et d'un épilogue heureux avant la table d'opération. " Si l'issue est belle, ce sera peut-être la plus belle qu'on ait jamais vécue ", confiait-il après la demie. En face, Matthieu Jalibert incarne l'élan créatif et la prise de risque, cette audace qui a permis à Bordeaux-Bègles de faire tomber Northampton et Toulouse en Champions Cup. Entre le gestionnaire clairvoyant et le dynamiteur inspiré, c'est aussi une opposition de philosophies qui se jouera samedi soir. Le numéro 10 girondin, auteur d'une fin de saison somptueuse, rêve d'un premier sacre national qui consacrerait son leadership.

Les clés de cette finale résident autant dans la maîtrise des fondamentaux que dans la capacité à répondre présent dans les moments décisifs. Si Toulouse avance avec l'assurance d'un palmarès unique et d'une série impressionnante de dix finales remportées consécutivement, Bordeaux-Bègles a démontré cette saison qu'il savait hausser son niveau de jeu dans les rendez-vous majeurs, en éliminant le Stade en demi-finale de Champions Cup puis en s'imposant en finale face à Northampton. Les deux équipes pourront s'appuyer sur des individualités capables de faire basculer le match, qu'il s'agisse de Ntamack et Ramos côté toulousain, ou de Jalibert et Lucu pour l'UBB. Samedi soir au Stade de France, cette revanche promet un combat dantesque où l'issue devrait se montrer bien plus indécise que lors de la finale de l'an passé.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette finale du Top 14 entre Toulouse et l'UBB débutera à 21h05 ce samedi au Stade de France. Pierre Brousset sera au sifflet, il sera accompagné par Luc Ramos et Ludovic Cayre. Eric Gauzins sera à l'arbitrage vidéo.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - Union Bordeaux-Bègles ?

Cette rencontre sera diffusée conjointement par Canal Plus et France 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Toulouse - UBB via l'application MyCanal. Dans le cas contraire vous pouvez vous connecter sur la plateforme de France Télévisions.

Les compositions de départs

Le XV de départ de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Kinghorn ; 10. Ntamack, 9. Graou ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap), 1. Neti.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Baille, 18. Meafou, 19. Banos ou T. Ntamack, 20. Saito, 21. Ahki, 22. Lebel ou T. Ntamack, 23. Merkler.

Le XV de départ de l'UBB : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap) ; 7. Bochaton, 8. Samu ou Tatafu, 6. Gazzotti; 5. Cazeaux, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Sa, 17. Perchaud, 18. Gray, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Retière, 21. Carbery, 22. Tatafu ou Diaby ou Janse Van Rensburg, 23. Falatea ou Taufa.

Les différentes côtes

Bien que leader de la saison régulière et tenant du titre, le Stade Toulousain ne sera pas favori de cette finale face à un UBB qui a été plus séduisant lors des demi-finales. Mais la côte des deux équipes est presque identique.

Betclic : Toulouse 2,00 / Nul 22,00 / Bordeaux-Bègles 1,85

Unibet: Toulouse 2,05 / Nul 23,50 / Bordeaux-Bègles 1,82

Winamax : Toulouse 2,00 / Nul 25,00 / Bordeaux-Bègles 1,85

Parions Sport: Toulouse 2,00 / Nul 25,00 / Bordeaux-Bègles 1,85