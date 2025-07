Nouvelle-Zélande - France : des Bleus vaillants et courageux s'inclinent de peu face aux All Blacks, le résumé

11:35 - Le résumé, les Bleus prochent de l'exploit

Au final, cette équipe de France faite de bric et de broc, qu’on imaginait promise à un passage à la moulinette, n’est pas passée loin de réaliser un authentique coup de tonnerre lors de ce premier test-match face aux All Blacks, ce samedi à Dunedin. Bluffants d’énergie, d’opportunisme et surtout d’un courage inoxydable, les Bleus ont rendu coup pour coup à la Nouvelle-Zélande, dans le combat comme dans le jeu, malgré leur inexpérience criante et la pression suffocante exercée autant par les hommes en noir que par le public. Le plus surprenant, dans cette prestation presque insolente, c’est qu’ils ne se sont jamais contentés de défendre en rangs serrés : ils ont su porter le danger avec audace et constance dans le camp adverse.

Articulés autour d’un Jérémy Segonds précieux dans l’occupation au pied, les Français se sont surtout appuyés sur un pack d’avants solide comme un roc, guidé par un Rabah Slimani en véritable grand frère pour les jeunes Auradou et Duguid. D’entrée, ils sont allés chatouiller les All Blacks, et ont frappé les premiers, avec un essai de Mickaël Guillard (17e, 0-10), au terme d’une percée incisive d’Attissogbe, parfaitement relayée par Guillard puis Fickou. Naturellement, la réplique néo-zélandaise n’a pas tardé : Will Jordan a dégainé trois minutes plus tard (20e, 7-10), avant que Vaa’i ne donne l’avantage aux siens (14-10), un avantage qu’ils ne lâcheraient plus.

Même après avoir encaissé un troisième essai juste avant la pause signé Jordie Barrett (40e, 21-13), les Bleus n’ont jamais renoncé. Le retour des vestiaires fut d’un tout autre acabit. Dès la reprise, Gabin Villière sonnait la révolte avec un essai dans le dos de la défense (43e, 21-20). La réponse, implacable, de Will Jordan (47e, 28-20) n’a pourtant pas éteint l’enthousiasme tricolore. Le coaching de Fabien Galthié portait ses fruits : les entrées en jeu de Van Tonder, pour sa première cape, et de Cameron Woki ont dynamisé les Bleus, qui inscrivaient un troisième essai en force (28-27), relançant totalement le suspense.

Alors qu’on imaginait les Français capables de faire chavirer la forteresse kiwi, un carton jaune infligé à Villière (55e) a compliqué leurs affaires. Réduits à quatorze, les Bleus ont dû se recroqueviller dans leur camp. Les deux essais néo-zélandais finalement refusés pendant cette période de turbulences ont illustré la pression constante. Beauden Barrett en a profité pour passer une dernière pénalité, scellant un succès étriqué des All Blacks (73e, 31-27).

Cette escouade expérimentale des Bleus n’a pas seulement tenu la dragée haute aux All Blacks lors de ce premier test, elle leur a carrément chatouillé les moustaches. Piqués dans leur orgueil, Antoine Hastoy et sa clique ont frôlé l’exploit de marcher dans les pas de la bande à Marc Lièvremont, ultime cohorte française à avoir osé triompher sur ces terres notoirement inhospitalières. Quant à Fabien Galthié, il regarde déjà bien au-delà de cette honorable défaite au parfum de promesse : il nourrit l’espoir que cette légion de néophytes poursuive sur sa belle lancée, qu’elle surfe avec entrain sur cette vague de confiance pour les deux prochains affrontements et, cerise sur le gâteau, qu’elle prenne un plaisir gourmand à ferrailler dans ces affiches prestigieuses, histoire de progresser et, qui sait, de signer un coup d’éclat.