Nouvelle-Zélande - France : un défi colossal pour les Bleus avec 5 néophytes, ce samedi à 9h05 sur Canal Plus

Pour son premier match-test face à la Nouvelle-Zélande ce samedi à Dunedin, le XV de France débute sa tournée estivale avec une équipe profondément remaniée, composée de cinq titulaires novices

Confronté à l'absence des principaux cadres pour cette tournée, Fabien Galthié a été contraint de puiser dans les profondeurs de son vivier pour composer une équipe rajeunie. Cinq titulaires novices (Tom Spring, Joris Segonds, Alexandre Fischer, Tyler Duguid et Giorgi Beria) débuteront cette première rencontre face aux All Blacks, accompagnés de trois autres néophytes sur le banc. Le sélectionneur, conscient des critiques, a tenu à rappeler les circonstances qui ont conduit à ces choix : " Je comprends très bien, ce que dit la presse, c'est un état de fait. Malheureusement, on ne peut pas faire mieux. Quand j'ai pris la mission, je savais que ce serait comme ça. "

Un défi impossible, mais...

Galthié a insisté sur la logique d'un tel renouvellement, face à une saison interminable qui a vidé les organismes des internationaux les plus sollicités. " On est la seule nation à effectuer la tournée d'été sans ses principaux joueurs ", a-t-il souligné. Il a aussi expliqué qu'il avait laissé le choix aux cadres de se joindre à l'aventure : " Jusqu'à une semaine avant l'annonce de la sélection, j'étais en contact avec eux, et ils avaient la possibilité de dire oui. Mais voilà, ils ont préféré prendre une décision plus sage, de se régénérer pendant deux mois. " Conscient que la marche est haute, il a résumé la philosophie transmise à son groupe : " Le défi semble impossible à réaliser, est-ce que tu en es ? Tous ont voulu. "

Sur la pelouse du Forsyth Barr Stadium, le XV de départ présentera une ossature encadrée par quelques anciens. Gaël Fickou (capitaine, 94 sélections) formera la paire de centres avec Émilien Gailleton, tandis que Rabah Slimani et Romain Taofifenua apporteront leur expérience devant. En première ligne, Giorgi Beria honorera sa première cape aux côtés de Barlot et Slimani. En deuxième ligne, Duguid sera associé à Auradou. La troisième ligne, jeune et prometteuse, réunira Fischer, Tixeront et Guillard. Derrière, la charnière Le Garrec – Segonds cherchera à dicter le tempo, alors qu'Attissogbe évoluera à l'arrière, flanqué de Villière et du néophyte Tom Spring aux ailes.

Les All Blacks articulés autour des Barrett

Cette composition illustre la volonté du staff de tester de nouveaux profils dans un contexte extrême. Le banc français recèle lui aussi plusieurs novices avec Mallez, Montagne et Van Tonder prêts à entrer en jeu. Galthié, qui assume ses choix, espère voir éclore de nouvelles têtes dès ce premier test : " La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est être performant samedi, puis samedi suivant, puis samedi suivant. " La tournée permettra d'évaluer la profondeur du réservoir tricolore, avec la perspective d'intégrer certains éléments à la " grande " équipe.

En face, la Nouvelle-Zélande aligne une formation quasi complète, malgré les forfaits de Tamaiti Williams et Tyler Lomax en première ligne. Les trois frères Barrett débuteront ensemble : Beauden à l'ouverture, Jordie au centre et Scott en deuxième ligne, capitaine de la sélection. Derrière, Will Jordan, Sevu Reece et Rieko Ioane formeront une ligne d'attaque redoutable. À la mêlée, Cameron Roigard aura la charge de dynamiser le jeu des All Blacks, dont la puissance collective demeure intacte. Autant dire qu'un énorme défi attend cette jeune équipe de France : prouver qu'une équipe rajeunie peut rivaliser avec la référence mondiale. Le premier rendez-vous est fixé à 9h05, au Forsyth Barr Stadium, sous les yeux d'un public kiwi impatient de retrouver sa sélection.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Ce premier test-match entre la Nouvelle-Zélande et la France aura lieu ce samedi à 09H05 à Dunedin au Forsyth Barr Stadium. La rencontre sera arbitrée par l'Australien Nic Berry. Il sera assisté de l'Anglais Christophe Ridley et du Japonais Takehito Namekawa. Damon Murphy, un autre Australien sera à l'arbitrage vidéo.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nouvelle Zélande - France?

Ce match sera diffusé exclusivement sur la chaîne Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Nouvelle-Zélande-France via l'application MyCanal.

Les compositions de départ

Le XV de départ des All Blacks : 15. Jordan, 14. Reece, 13. Proctor, 12. J. Barrett, 11. Ioane, 10. B. Barrett, 9. Roigard , 7. Savea, 8. Lio-Willie, 6. Vaa'i , 5. Holland, 4. S. Barrett (cap.) , 3. Newell, 2. Taylor, 1. De Groot

Remplaçants : 16. Taukei'ao, 17. Norris, 18. Tosi, 19. Finau, 20. Kirifi, 21. Ratima, 22. Tupaea, 23. McKenzie

Le XV France : 15. Attissogbe, 14. T. Spring, 13. Gailleton, 12. Fickou (cap.), 11. Villière, 10. Segonds, 9. Le Garrec, 8. Guillard, 7. Tixeront, 6. Fischer, 5. Duguid, 4. Auradou, 3. Slimani, 2. Barlot, 1. Beria.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Mallez, 18. Montagne, 19. R. Taofifenua, 20. Woki, 21 Van Tonder, 22. Jauneau, 23. Hastoy.

Les différentes côtes

Bien que battus par les Bleus lors des trois dernières confrontations, les All Blacks seront largement favoris ce samedi face à une équipe de France rajeunie et en manque d'expérience.

Betclic : Nouvelle-Zélande 1,05 / Nul 40,00 / France 8,00

Unibet: Nouvelle-Zélande 1,05 / Nul 45,00 / France 7,40

Winamax : Nouvelle-Zélande 1,04 / Nul 40,00 / France 9,00

Parions Sport: Nouvelle-Zélande 1,05 / Nul 40,00 / France 8,00