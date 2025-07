France - Nouvelle-Zélande : dix changements dans la compo française

Le XV de France veut prendre sa revanche sur la Nouvelle-Zélande ce samedi à l'occasion du deuxième test d'été de l'équipe de Fabien Galthié.

L'heure de la revanche a sonné. Le XV de France se frotte aux All Blacks une semaine après leur revers face à cette même équipe (27-31) lors de la première des trois confrontations entre ces deux grandes nations du rugby. À Wellington, le bilan français est plutôt inquiétant avec aucune victoire en sept déplacements. La défaite in extremis de la semaine passée a laissé des regrets alors que les Bleus avaient enchainé trois victoires de suite face à l'ogre néo-zélandais. "Il ne faut pas se sous-estimer et parfois, samedi dernier, il y a eu un complexe. Il faut l'évacuer et se dire qu'on est aussi capables. On a des armes, nous aussi", a assuré Fabien Galthié avant ce deuxième test-match.

La Nouvelle-Zélande, de son côté, veut enchainer. Battre les Bleus une deuxième fois de suite pourrait leur permettre d'engranger un deuxième succès de suite à Wellington pour la première fois depuis 2016. En septembre dernier, les All Blacks avaient battu l'Australie facilement (33-13) dans la capitale néo-zélandaise.

A quelle heure débute le match France - Nouvelle-Zélande ?

Le match France - Nouvelle Zélande débutera à 9h05 ce samedi. Il se déroulera au Sky Stadium à Wellington.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Nouvelle-Zélande ?

Canal++ diffusera ce deuxième test-match entre la France et la Nouvelle-Zélande. L'Anglais Christophe Ridley sera au sifflet pour arbitrer cette rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Nouvelle-Zélande ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce France - Nouvelle-Zélande. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions pour France - Nouvelle-Zélande ?

Fabien Galthié procède à dix changements pour cette revanche face à la Nouvelle-Zélande. Quatre des cinq finalistes du dernier Top 14 seront alignés d'entrée. La composition du XV de France : Barré - Attissogbe, Depoortere, Barassi, Gailleton - (o) Segonds, (m) Le Garrec - Van Tonder, Abadie, Bochaton - Halagahu, Brennan - Colombe, Barlot (cap.), Erdocio

La composition de la Nouvelle-Zélande : Jordan - Narawa, Proctor, J. Barrett, Ioane - (o) B. Barrett, (m) Roigard - Savea (cap.), Lio-Willie, Vaa'i - Holland, Tuipulotu - Newell, Taylor, de Groot

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Nouvelle-Zélande ?

Betclic : France 6,25 / Nul 30 / Nouvelle-Zélande 1,10

Unibet : France 7,50 / Nul 25 / Nouvelle-Zélande 1,09

Winamax : France 6,75 / Nul 34 / Nouvelle-Zélande 1,08