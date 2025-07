DIRECT. Nouvelle-Zélande - France : l'entame parfaite des Bleus revanchards, suivez le match

Et deux points de plus pour les Bleus grâce à Nolan Le Garrec qui transforme son propre essai.

Le lancer est complètement raté pour les All Blacks et Bourgarit en profite pour récupérer.

Le traditionnel toss d'avant-match a été fait plusieurs minutes avant le début de ce Nouvelle-Zélande - France. Les All Blacks l'ont remporté et ont décidé de donner le coup d'envoi.

Pour la Nouvelle-Zélande, cette dernière confrontation avec la France est aussi la répétition générale avant le Rugby Championship. Les All Blacks débuteront cette compétition internationale en août prochain avec un premier match contre l'Argentine. Les Néo-Zélandais ont été détrônés par l'Afrique du sud la saison passée et espère certainement retrouver le goût du sacre cet été.

08:40 - Un bilan des confrontations directes sans appel

Si ces dernières années les Bleus ont retrouver l'intense bonheur de s'imposer face aux All Blacks, la France est toujours historiquement mis en difficulté face à la Nouvelle-Zélande. Et pour preuve, le bilan des confrontations directes est plutôt sans équivoque. Les All Blacks ont gagné 50 fois en 66 matchs contre 15 défaites et 1 match nul.