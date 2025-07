Nouvelle-Zélande - France : un gros retour dans la compo des Bleus

Troisième et dernier test-match d'été pour le XV de France qui défie la Nouvelle-Zélande après deux défaites de suite face aux All Blacks.

Jamais deux sans trois ? La Nouvelle-Zélande veut continuer sur sa lancée face au XV de France et engranger un troisième succès de suite en deux semaines contre Bleus. Le samedi 5 juillet, les All Blacks s'étaient difficilement défaits des Français (31-27) avant de les dominer totalement une semaine plus tard (41-17).

En revanche, la France veut conclure sa tournée en Nouvelle-Zélande par une note positive. La tâche s'annonce plus que délicate puisque les Bleus ne se sont plus imposés en terres néo-zélandaises depuis plus de 15 ans. Ils ont enchainé huit défaites consécutives lors de leurs déplacements ici et une victoire serait quasi historique. "Le levier, c'est de gagner ici tout simplement. Une victoire en Nouvelle-Zélande, c'est suffisant comme levier" a assuré le capitaine français Gaël Fickou.

A quelle heure débute le match Nouvelle-Zélande - France ?

Le match Nouvelle-Zélande - France débutera à 9h05 ce samedi. Il se déroulera au FMG Stadium d'Hamilton en Nouvelle-Zélande.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Nouvelle-Zélande - France ?

Comme pour les deux premiers matchs, Canal+ diffusera ce Nouvelle-Zélande - France. L'Australien Angus Gardner sera au sifflet de ce dernier test-match d'été pour les Bleus.

Quelle diffusion streaming pour le match Nouvelle-Zélande - France ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming pour suivre ce Nouvelle-Zélande - France. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions pour Nouvelle-Zélande - France ?

Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : Love - Reece, Lienert-Brown, Tupaea, Ioane - McKenzie, Ratima - Savea (cap.) Jacobson, Finau - Holland, Tuipulotu - Lomax, Taukei'aho, de Groot. Le sélectionneur néo-zélandais mise sur la jeunesse pour ce troisième match contre les Bleus.

En face, Fabien Galthié a, en revanche, décider de mettre un peu plus d'expérience que le deuxième match avec le retour du capitaine Gaël Fickou. Antoine Hastoy accompagnera Nolan Le Garrec au sein de la charnière française. Le XV de départ de la France : Barré ; Attissogbe, Depoortere, Fickou (cap.), Villière ; Hastoy, Le Garrec ; Brennan, Guillard, Fischer ; Halagahu, Auradou ; Slimani, Bourgarit, Erdocio.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nouvelle-Zélande - France ?

Betclic : Nouvelle-Zélande 1,07 / Nul 35 / France 7

Unibet : Nouvelle-Zélande 1,08 / Nul 40 / France 7,80

Winamax : Nouvelle-Zélande 1,08 / Nul 36 / France 6,75