Coupe du monde féminine de rugby 2025 : heure et chaîne TV de la demi-finale des Bleues

L'équipe de France féminine de rugby est parvenue à atteindre le dernier carré de la compétition et vise désormais la finale.

La mission est presque accomplie pour les Bleues. Malgré un match très compliqué face à l'Irlande en quarts de finale de la Coupe du monde, l'équipe de France s'est imposée et qualifiée au forceps pour le dernier carré de la Coupe du monde de rugby féminine. "C'était vraiment compliqué, les conditions ne nous ont pas permis de développer du beau jeu. On a été très indisciplinées mais on a su montrer notre caractère. On savait que ce match était important, on est restées solidaires, je suis fière du groupe. Je n'ai pas parlé à la mi-temps, mais sur la stratégie, c'est mon rôle de donner le ton, je nous sentais bien dans le match, je n'avais pas besoin de parler sur ce moment-là. Ces matchs là nous servent, on a montré de la solidarité, du combat, mais il faut progresser sur l'indiscipline. J'espère vraiment qu'on va aller le plus loin possible" a analysé la demi de mêlée Pauline Bourdon Sansus. Face à elles désormais, l'ogre anglais dans la demi-finale tant attendue entre les Bleues et les Reds Roses après le succès de ces dernières ce dimanche à Bristol, en quarts face aux Écossaises (40-8).

Le calendrier de la phase finale

Vendredi 19 septembre

Demi-finale 1 : Nouvelle-Zélande - Canada, Ashton Gate Stadium, à 20 h

Samedi 20 septembre

Demi-finale 2 : France - Angleterre, Ashton Gate Stadium, à 16 h 30 sur TF1

Samedi 27 septembre

Petite finale : perdant 1re demi-finale - perdant 2e demi-finale, Twickenham Stadium (Londres) à 13 h 30

Finale : vainqueur 1re demi-finale - vainqueur 2e demi-finale, Twickenham Stadium (Londres) à 17 h

Quelle diffusion pour la Coupe du monde féminine ?

TF1 diffusera une grande partie des rencontres de la Coupe du monde avec 20 rencontres en exclusivité. Au total ce sont 15 matchs de poules, dont le premier match des Bleues France – Italie samedi 23 août à 21h15 sur TF1, 2 quarts de finale (dont le match des Bleues en cas de qualification), 1 demi-finale (celle des Bleues en cas de qualification), la petite finale et la finale. La chaîne explique qu'elle diffusera également un mag après certaines rencontres. "Autour des matchs décisifs de la compétition et dès le 23 août au lendemain de l'ouverture de la compétition et à l'occasion de l'entrée en lice des Bleues, Isabelle Ithurburu vous donnera rendez-vous sur la pelouse pour le Mag de la Coupe du Monde, accompagnée de Coumba Diallo, l'ancienne internationale aux plus de 50 sélections avec les Bleues et déjà consultante en 2022. " Les autres rencontres seront diffusés sur les antennes de France Télévisions.