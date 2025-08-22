Coupe du monde féminine de rugby 2025 : le calendrier complet des Bleues et la diffusion TV

La Coupe du monde de rugby débute le vendredi 22 août pour se terminer un mois plus tard, le 27 septembre.

La Coupe du monde féminine de rugby va agiter le paysage médiatique pendant quelques semaines et les Bleues, malgré la lourde défaite dans le seul et unique match de préparation face à l'Angleterre (40-6) il y a quelques jours, sont considérées comme des outsiders de la compétition. L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande sont bien évidemment les grandes favorites. Co sélectionneur des Bleues, David Ortiz espère un bon parcours avec une montée en puissance en évoquant notamment la phase de poules, déterminante. "Je crois qu'on a des profils d'équipes très différents, une équipe d'Italie qui a tendance à nous ressembler, une équipe d'Afrique du Sud qui est dense, qui va nous imposer un combat fort et direct, une équipe du Brésil qui va nous amener à l'incertitude, c'est une équipe que l'on connaît peu. Donc finalement, nous, ce qu'on voit dans notre parcours, c'est l'opportunité de continuer à grandir et l'enchaînement de ces matchs doit nous permettre de monter en puissance pour ensuite, évidemment, viser notre objectif final quand même."

Les groupes

Poule A : Angleterre / Australie / Samoa / Etats-Unis

Angleterre / Australie / Samoa / Etats-Unis Poule B : Canada / Écosse / Pays de Galles / Fidji

: Canada / Écosse / Pays de Galles / Fidji Poule C : Nouvelle-Zélande / Irlande / Japon / Espagne

: Nouvelle-Zélande / Irlande / Japon / Espagne Poule D : France / Italie / Afrique du Sud / Brésil

Les matchs des Bleues

Samedi 23 août : France - Italie (1ère journée, poule D), match diffusé sur TF1 à 21h15

Dimanche 31 août : France - Brésil (2e journée, poule D), match diffusé sur France Télévisons à 17h45

Dimanche 7 septembre : France - Afrique du Sud (3e journée, poule D), match diffusé sur France Télévisions à 17h45

Le calendrier complet de la phase de poules

Vendredi 22 août

Poule A : Angleterre - États-Unis, Stadium of Light (Sunderland), à 20 h 30

Samedi 23 août

Poule A : Australie - Samoa, Salford Community Stadium (Manchester), à 13 h

Poule B : Écosse - pays de Galles, Salford Community Stadium (Manchester), à 15 h 45

Poule B : Canada - Fidji, York Community Stadium (York), à 18 h 30

Poule D : France - Italie, Sandy Park (Exeter), à 21 h 15

Dimanche 24 août

Poule C : Irlande - Japon, Franklin's Gardens (Northampton), à 13 h

Poule D : Afrique du Sud - Brésil, Franklin's Gardens (Northampton) à 15 h 45

Poule C : Nouvelle-Zélande - Espagne, York Community Stadium (York), à 18 h 30

Samedi 30 août

Poule B : Canada - pays de Galles, Salford Community Stadium (Manchester) à 13 h

Poule B : Écosse - Fidji, Salford Community Stadium (Manchester) à 15 h 45

Poule A : Angleterre - Samoa, Franklin's Gardens (Northampton) à 18 h

Poule A : États-Unis - Australie, York Community Stadium (York) à 20 h 30

Dimanche 31 août

Poule C : Irlande - Espagne, Francklin's Gardens (Northampton) à 13 h

Poule C : Nouvelle-Zélande - Japon, Sandy Park (Exeter) à 15 h

Poule D : Italie - Afrique du Sud, York Community Stadium (York) à 16 h 30

Poule D : France - Brésil, Sandy Park (Exeter) à 17 h 45

Samedi 6 septembre

Poule B : Canada - Écosse, Sandy Park (Exeter) à 13 h

Poule A : États-Unis - Samoa, York Community Stadium (York) à 14 h 30

Poule B : pays de Galles - Fidji, Sandy Park (Exeter), à 15 h 45

Poule A : Angleterre - Australie, Brighton & Hove Albion Stadium (Brighton and Hove), à 18 h

Dimanche 7 septembre

Poule C : Japon - Espagne, York Community Stadium (York), à 13 h

Poule D : Italie - Brésil, Franklin's Gardens (Northampton), à 15 h

Poule C : Nouvelle-Zélande - Irlande, Brighton & Hove Albion Stadium (Brighton and Hove), à 15 h 45

Poule D : France - Afrique du Sud, Franklin's Gardens (Northampton), à 17 h 45

Le calendrier de la phase finale

Samedi 13 septembre

Quart de finale 1 : vainqueur poule C - deuxième poule D, Sandy Park (Exeter) à 14 h

Quart de finale 2 : vainqueur poule B - deuxième poule A, Ashton Gate Stadium (Bristol) à 17 h

Dimanche 14 septembre

Quart de finale 3 : vainqueur poule D - deuxième poule C, Sandy Park (Exeter) à 14 h

Quart de finale 4 : vainqueur poule A - deuxième poule B, Ashton Gate Stadium (Bristol) à 17 h

Vendredi 19 septembre

Demi-finale 1 : vainqueur 1er quart de finale - vainqueur 2e quart de finale, Ashton Gate Stadium, à 20 h

Samedi 20 septembre

Demi-finale 2 : vainqueur 3e quart de finale - vainqueur 4e quart de finale, Ashton Gate Stadium, à 16 h 30

Samedi 27 septembre

Petite finale : perdant 1re demi-finale - perdant 2e demi-finale, Twickenham Stadium (Londres) à 13 h 30

Finale : vainqueur 1re demi-finale - vainqueur 2e demi-finale, Twickenham Stadium (Londres) à 17 h

Quelle diffusion pour la Coupe du monde féminine ?

TF1 diffusera une grande partie des rencontres de la Coupe du monde avec 20 rencontres en exclusivité. Au total ce sont 15 matchs de poules, dont le premier match des Bleues France – Italie samedi 23 août à 21h15 sur TF1, 2 quarts de finale (dont le match des Bleues en cas de qualification), 1 demi-finale (celle des Bleues en cas de qualification), la petite finale et la finale. La chaîne explique qu'elle diffusera également un mag après certaines rencontres. "Autour des matchs décisifs de la compétition et dès le 23 août au lendemain de l'ouverture de la compétition et à l'occasion de l'entrée en lice des Bleues, Isabelle Ithurburu vous donnera rendez-vous sur la pelouse pour le Mag de la Coupe du Monde, accompagnée de Coumba Diallo, l'ancienne internationale aux plus de 50 sélections avec les Bleues et déjà consultante en 2022. " Les autres rencontres seront diffusés sur les antennes de France Télévisions.