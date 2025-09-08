Coupe du monde féminine de rugby 2025 : les Bleues en quarts, le tableau

La Coupe du monde de rugby a débuté le vendredi 22 août pour se terminer un mois plus tard, le 27 septembre.

La Coupe du monde féminine de rugby agite le paysage médiatique pendant quelques semaines et les Bleues sont considérées comme des outsiders de la compétition. L'Angleterre, la Nouvelle-Zélande sont bien évidemment les grandes favorites. Mais bonne nouvelle, après deux victoires faciles face à l'Italie et le Brésil, les Françaises devaient assurer la victoire face à l'Afrique du Sud pour terminer à la première place et éviter la Nouvelle Zélande. Une chose parfaitement faite par les Bleues qui ont écrasé l'Afrique du Sud 57-10. "On redoutait ce match car il y avait la pression de la première place et ce sont des gabarits qu'on joue peu. Mais ça s'est bien passé. Nous sommes soulagées et aussi rassurées pour la suite" a expliqué l'arrière Émilie Boulard, après la rencontre

Le tableau des quarts

Samedi 13 septembre : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud, à Exeter (14 heures)

Canada - Australie, à Bristol (17 heures)

Dimanche 14 septembre : France - Irlande, à Exeter (14 heures)

Angleterre - Écosse, à Bristol (17 heures)

Le calendrier de la phase finale

Vendredi 19 septembre

Demi-finale 1 : vainqueur 1er quart de finale - vainqueur 2e quart de finale, Ashton Gate Stadium, à 20 h

Samedi 20 septembre

Demi-finale 2 : vainqueur 3e quart de finale - vainqueur 4e quart de finale, Ashton Gate Stadium, à 16 h 30

Samedi 27 septembre

Petite finale : perdant 1re demi-finale - perdant 2e demi-finale, Twickenham Stadium (Londres) à 13 h 30

Finale : vainqueur 1re demi-finale - vainqueur 2e demi-finale, Twickenham Stadium (Londres) à 17 h

Quelle diffusion pour la Coupe du monde féminine ?

TF1 diffusera une grande partie des rencontres de la Coupe du monde avec 20 rencontres en exclusivité. Au total ce sont 15 matchs de poules, dont le premier match des Bleues France – Italie samedi 23 août à 21h15 sur TF1, 2 quarts de finale (dont le match des Bleues en cas de qualification), 1 demi-finale (celle des Bleues en cas de qualification), la petite finale et la finale. La chaîne explique qu'elle diffusera également un mag après certaines rencontres. "Autour des matchs décisifs de la compétition et dès le 23 août au lendemain de l'ouverture de la compétition et à l'occasion de l'entrée en lice des Bleues, Isabelle Ithurburu vous donnera rendez-vous sur la pelouse pour le Mag de la Coupe du Monde, accompagnée de Coumba Diallo, l'ancienne internationale aux plus de 50 sélections avec les Bleues et déjà consultante en 2022. " Les autres rencontres seront diffusés sur les antennes de France Télévisions.