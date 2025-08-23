DIRECT. France - Italie : les Bleues commencent à dérouler, suivez le match

L'attente est terminée. L'équipe de France affronte l'Italie ce samedi (21h15) pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde de rugby féminin 2025. Suivez le match en direct.

En direct

22:30 - Menager commet un en-avant (51') C'est le gros problème du soir dans ce France - Italie. Les deux équipes enchainent les en-avant et beaucoup de séquence sont interrompues à cause de ces imprécisions techniques.

22:29 - Une nouvelle possibilité de marquer (50') L'Italie souffre beaucoup dans cette seconde période et la France peut encore avoir une opportunité de marquer ce soir.

22:26 - Un premier changement dans ce France - Italie (48') C'est avec un sourire non dissimulé que la joueuse du Stade Rennais Ilaria Arrighetti entre en jeu. Elle remplace Alissa Ranuccini.

22:24 - Bourgeois transforme (46') L'essai de Khalfaoui est facilement transformé par Bourgeois. Les Bleues s'envolent dans ce France - Italie.

22:23 - Le deuxième essai français ! (45') Les Françaises sont récompensés à l'issue de cette longue séquence de domination proche de l'en-but italien. Khalfaoui marque en puissance.

22:21 - Un ballon un peu court ! (43') Il manquait un peu de puissance à Bourgeois pour ajouter trois points dans ce France - Italie.

22:20 - Escudero gratte un ballon (42') Les Italiennes sont déjà pénalisées dans cette seconde période après le bon grattage d'Escudero. Bourgeois va tenter d'ajouter trois points dans ce France - Italie.

22:19 - C'est reparti ! Après une première période très accrochée, la France doit faire encore un peu plus pour se mettre définitivement à l'abri face à l'Italie dans cette première rencontre du groupe D de cette Coupe du monde de rugby féminin.

22:03 - C'est la pause avec trois points de plus pour les Bleues ! Juste avant la pause, les Italiennes sont pénalisées et Bourgeois décident de tenter les trois points. Pénalité transformée et cela permet aux Françaises de rentrer aux vestiaires avec un court avantage de dix points.

22:01 - Pas d'essai ! (39') Après ce long moment de conciliabule, l'essai français est finalement annulé. Les Italiennes s'en sortent très bien dans ce France - Italie.

21:59 - Une longue décision (39') L'arbitre de terrain et l'arbitre vidéo discutent de la validité de cet essai depuis plus de deux minutes maintenant. Ça pourrait être un véritable tournant de ce France - Italie.

21:57 - Un essai pour les Bleues ? (39') Situation un peu confuse dans l'en-but italien alors que Bourgeois finit par aplatir suite à une série de jonglage. Les Bleues pourraient faire le break juste avant le retour aux vestiaires.

21:55 - Une dernière situation pour l'Italie (38') Pour l'une des premières fois de la période, les Transalpines se retrouvent dans la moitié de terrain de l'équipe de France à quelques encablures de la fin de ce premier acte de France - Italie. Méfiance pour le XV de France.

21:53 - Encore cinq minutes (35') La France et l'Italie rentrent dans les cinq dernières minutes de cette première période marquée par beaucoup d'imprécisions.

21:50 - Encore un en-avant (32') C'est le neuvième en-avant de cette première période dans ce France - Italie. À l'instant, c'était le deuxième du XV de France.

21:47 - Vernier séchée (31') Vernier tape un coup de pied et est percutée juste après par Mannini. La numéro douze des Bleues est solide et se relève rapidement malgré la violence du choc.

21:45 - LES BLEUES TROUVENT L'OUVERTURE ! (29') Il a fallu près d'une demi-heure mais la France ouvre enfin le score face à l'Italie. C'est l'inévitable Joanna Grisez qui trouve l'ouverture. L'essai est transformé.

21:44 - Ostuni Minuzzi n'a pas paniqué (27') Sur ce coup de pied piégeux de Bigot, l'arrière italienne s'organise très vite et renvoie en touche malgré la pression française.

21:42 - Le jeu reprend (25') Après une assez grosse interruption, le jeu peut enfin reprendre dans ce France - Italie.

21:40 - Muzzo touchée à l'épaule (25') Le chrono a été arrêtée puisque l'ailière italienne se tient l'épaule. Le staff médicale s'occupe de Muzzo.

21:39 - Une passe manquée (25') Début de doute chez les Bleues ? Cette domination stérile inquiète peut-être un peu les Françaises qui déjouent un peu plus à l'image de cette passe ratée de Menager.

21:37 - Chambon au pied (22') La demi de mêlée française continue d'insister au pied et trouve encore une très belle zone. Nouvelle touche pour les Italiennes dans leur 22 derniers mètres.

21:34 - Quelle occasion ! (20') La défense italienne avait été enfin presque battue sur cette belle combinaison. Menager ne peut pas aplatir car elle est retournée dans l'en-but italien.

21:33 - Avantage France dans la mêlée (18') Les Bleues dominent complètement la mêlée et force l'arbitre de ce France - Italie à accorder une pénalité aux Françaises qui décident, encore une fois, d'aller en touche.