France - Italie : les Bleues lancent enfin leur aventure dans cette Coupe du monde de rugby
L'attente est terminée. L'équipe de France affronte l'Italie ce samedi (21h15) pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde de rugby féminin 2025.
Enfin briser la malédiction ? L'équipe de France féminine de rugby ouvre son chapitre Coupe du monde avec un affrontement face à l'Italie. En neuf participations au Mondial, les Bleues ont terminé sept fois à la troisième place. C'est, peut-être, l'année où les espoirs d'une grande finale sont permis. Il faut d'abord commencer par battre l'Italie et réaliser le même départ canon qu'il y a quatre ans. La France avait alors corrigé l'Afrique du sud (40-5).
Face aux Bleues se dressent les Italiennes. La sélection transalpine s'est plutôt mis en confiance lors d'un match de préparation face au Japon remporté 33-15. Dans ce groupe D où l'on retrouve aussi l'Afrique du sud et le Brésil, les Italiennes auront à coeur de prendre l'une des deux premières places pour rejoindre la suite de la compétition. Ce match face à la France fait déjà office d'énorme test et presque d'une finale de groupe avant l'heure.
A quelle heure débute le match France - Italie ?
Le match France - Italie débutera à 21h15 ce samedi. Il se déroulera au Sandy Park d'Exeter en Angleterre.
Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Italie ?
TF1 diffusera cette rencontre entre la France et l'Italie. L'arbitre anglaise Sara Cox sera au sifflet.
Quelle diffusion streaming pour le match France - Italie ?
Deux diffusions streaming seront disponible pour suivre ce France - Italie. TF1+ et MyCanal proposent une diffusion en streaming.
Quelles compostions pour France - Italie ?
Le XV de départ de la France : Bourgeois - K. Arbey, Vernier, Ménager, Grisez - Chambon, C. Arbez - Escudero, T. Feleu, Champon - M. Feleu, Fall-Raclot - Brosseau, Bigot, Khalfaoui.
Le XV de départ de l'Italie : Ostuni Minuzzi - Muzzo, Sillari, Mannini, D'Inca - Stevanin, Stefan - Girodano, Ranuccini, Sgorbini - Duca, Tounesi - Seye, Vecchini, Turani
Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Italie ?
Betclic : France 1,05 / Nul 25 / Italie 7,50
Winamax : France 1,05 / Nul 27 / Italie 5,80
Unibet : France 1,04 / Nul 45 / Italie 7,50