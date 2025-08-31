France - Brésil : les Bleues se baladent face aux Yaras et se qualifient pour les quarts, le résumé
Les Bleues se sont rassurées offensivement en pulvérisant le Brésil (84-5) pour leur deuxième match de coupe du monde ce dimanche face au Brésil (84-5). Un véritable festival offensif avec quatorze essais qui permet aux Bleues de se qualifier pour les quarts de finale.
19:50 - Le résumé, un véritable festival des Bleues
C’est un véritable rouleau compresseur tricolore qui a déferlé sur l’équipe du Brésil en cette fin d’après-midi au stade d’Exeter. Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz n’ont laissé aucune ouverture à leurs adversaires, totalement dépassées et impuissantes face à la puissance et à la créativité offensive des Bleues. Quatorze essais au total sont venus sanctionner cette deuxième sortie en Coupe du monde pour les Brésiliennes, reflet d’un gouffre abyssal entre les deux nations.
Si la seconde période a été davantage placée sous le signe de la gestion, avec une rotation importante de l’effectif et des automatismes logiquement moins huilés, le premier acte a pris des allures de chef-d’œuvre collectif. Guidées par une Émilie Boulard étincelante et une Pauline Bourdon Sansus d’une inspiration constante à la mêlée, les Tricolores ont déroulé un jeu de passes vives et tranchantes qui a littéralement mis en pièces la défense brésilienne. La néophyte Marie Morland s’est offert un premier essai mémorable dès la 8ème minute pour sa première sélection. Derrière, l’orage bleu s’est abattu, Sansus, Queyroi, Ménager, Deshaye, Okemba et Arbey ont tous inscrit leur nom sur la feuille, portant le score à 53-0 à la pause.
La démonstration a perdu en intensité après le retour des vestiaires, mais la France est restée maîtresse du jeu. Boulard et Arbey se sont offert un doublé, tandis que Nassira Koundé a ajouté sa pierre à l’édifice en puissance à la 59e minute (72-0). Malgré des conditions de jeu plus délicates en fin de rencontre, pluie fine et ballon glissant, les Bleues ont conclu sur une victoire écrasante (84-5). Un petit rayon de soleil toutefois pour les Yaras, qui ont trouvé la récompense de leur possession supérieure en deuxième période grâce à Bianca Silva, auteure du premier essai brésilien de l’histoire en Coupe du monde (64e).
En s’imposant avec un tel écart, les Bleues se sont offert une qualification éclatante pour les quarts de finale. Mais pour s’assurer la première place de leur groupe, il leur faudra s'imposer face à la redoutable Afrique du Sud (leader du groupe D) la semaine prochaine.
19:42 - Point au classement
Avec deux victoires bonifiées, l'Afrique du Sud occupe la tête du Groupe D avec 10 points devant la France deuxième avec 9 points. l'Italie est déjà éliminée avec 2 petits points devant le Brésil, quatrième avec 0 point. Pour espérer finir première et éviter la Nouvelle Zélande en quarts de finale, la France doit battre l'Afrique du Sud la semaine prochaine
19:38 - Bourgon Sansus pense déjà à la suite
La Toulousaine a confié au micro de France TV qu'elle est pense déjà à la finale de poule face à l'Afrique du Sud "J'avais les fourmis dans les jambes, j'avais à coeur de rentrer dans la compétition. On s'est rassurés offensivement mais même défensivement. On a fait un très bon match, mais il y a forcément des choses à améliorer. Il faut très vite basculer sur l'Afrique du Sud. C'est un très gros morceau. On va se concentrer sur nous et sur notre projet"
19:33 - Rassurées offensivement
Emilie Boulard ravie de la victoire, a donné son avis au micro de France TV sur cette rencontre "On voulait prendre du plaisir et se rassurer sur le plan offensif, chose qu'on a pas fait lors des deux derniers matches. Pour le troisième match face à l'Afrique du Sud, il faut qu'on adapte notre stratégie, ça vaut être un bon duel. Dans notre groupe de 32, tout le monde peut jouer un match de coupe du monde sans problèmes"
19:30 - Victoire écrasante des Bleues (84-5)
Les Bleues se rassurent offensivement face à une équipe Brésilienne trop faible qui a encaissé quatorze essais (84-5). Les Bleues ont montré une grosse force offensive avec une justesse technique et un altruisme marquant dans les derniers mètres. 2 victoires en 2 matches pour les Françaises qui prennent la tête du Groupe D.
19:27 - 77' - Ballon glissant
Conditions de jeu difficiles dans cette fin de rencontre avec un ballon glissant pour cause d'une légère pluie alors que les Brésiliennes ont une meilleure possession en seconde période.
19:23 - 73' - Le public soutient le Brésil
A chaque possession de ballon, le public anglais encourage les Yaras mais la défense des Bleues est présente dans la récupération
19:17 - 70' - Doublé pour Arbey (84-5)
Servie par Nassira Koundé, Kelly Arbey réussit à son tour un joli doublé en se jetant dans l'en-but brésilien. Queyroi manque la transformation
19:14 - 67' - Lisa Tuy répond aux Brésiliennes (79-5)
Après une belle récupération de Riffoneau, Lina Tuy parvient à creuser l'écart et offrir le treizième essai aux Bleues. Essai trasnformé par Queroy
19:11 - 64' - Essai historique pour le Brésil (72-5)
Bianca Silva est entré dans l'histoire de Brésil en marquant le premier essai des Yaras en Coupe du Monde après une très belle feinte de passe qui a mis toute la défense des Bleues dans le dos. Tenorio rate la transformation
19:07 - 59' - Koundé se fait plaisir (72-0)
Alors qu'elle pouvait servir Kelly Arbey sur la ligne de touche, Nassira Koundé se fait plaisir et marque le douzième essai des Bleues après une passe de Lisa Thuy. Les Yaras retombent dans leurs travers. Essai transformé par Queyroi
19:04 - 54' - Essai pour Boulard
Après un superbe travail de Rose Bernadou et une passe volleyée de Lina Tuy, Emilie Boulard parvient à creuser l'écart avec le onzième essai des Bleues. Lina Queyroi transforme l'essai (65-0)
19:02 - 54' - Les Bleues moins précises
Les filles de Gaëlle Mignot connaissent un petit relâchement dans ce début de seconde période avec des passes moins précises et un soutien offensif moins efficace. Le Brésil n'a plus encaissé d'essai depuis 11 minutes
18:58 - 52' - Marine Ménager laisse sa place
La capitaine de l'équipe de France a laissé sa place à Khoudeidia Cissokho