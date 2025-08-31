France - Brésil : les Bleues se baladent face aux Yaras et se qualifient pour les quarts, le résumé

19:50 - Le résumé, un véritable festival des Bleues

C’est un véritable rouleau compresseur tricolore qui a déferlé sur l’équipe du Brésil en cette fin d’après-midi au stade d’Exeter. Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz n’ont laissé aucune ouverture à leurs adversaires, totalement dépassées et impuissantes face à la puissance et à la créativité offensive des Bleues. Quatorze essais au total sont venus sanctionner cette deuxième sortie en Coupe du monde pour les Brésiliennes, reflet d’un gouffre abyssal entre les deux nations.

Si la seconde période a été davantage placée sous le signe de la gestion, avec une rotation importante de l’effectif et des automatismes logiquement moins huilés, le premier acte a pris des allures de chef-d’œuvre collectif. Guidées par une Émilie Boulard étincelante et une Pauline Bourdon Sansus d’une inspiration constante à la mêlée, les Tricolores ont déroulé un jeu de passes vives et tranchantes qui a littéralement mis en pièces la défense brésilienne. La néophyte Marie Morland s’est offert un premier essai mémorable dès la 8ème minute pour sa première sélection. Derrière, l’orage bleu s’est abattu, Sansus, Queyroi, Ménager, Deshaye, Okemba et Arbey ont tous inscrit leur nom sur la feuille, portant le score à 53-0 à la pause.

La démonstration a perdu en intensité après le retour des vestiaires, mais la France est restée maîtresse du jeu. Boulard et Arbey se sont offert un doublé, tandis que Nassira Koundé a ajouté sa pierre à l’édifice en puissance à la 59e minute (72-0). Malgré des conditions de jeu plus délicates en fin de rencontre, pluie fine et ballon glissant, les Bleues ont conclu sur une victoire écrasante (84-5). Un petit rayon de soleil toutefois pour les Yaras, qui ont trouvé la récompense de leur possession supérieure en deuxième période grâce à Bianca Silva, auteure du premier essai brésilien de l’histoire en Coupe du monde (64e).

En s’imposant avec un tel écart, les Bleues se sont offert une qualification éclatante pour les quarts de finale. Mais pour s’assurer la première place de leur groupe, il leur faudra s'imposer face à la redoutable Afrique du Sud (leader du groupe D) la semaine prochaine.